Descoperirea facuta de firma de asigurari in cazul unei masini arse la o nunta. Este suspectata o noua metoda de fraudare

Printr-un proces deschis la Judecatoria Baia Mare, proprietarul unei masini Skoda Octavia a dat in judecata firma de asigurari Allianz Tiriac Asigurari , cerandu-le judecatorilor sa oblige compania de asigurari sa ii achite 11.436 de euro, contravaloarea masinii care avea asigurare CASCO, dar care a fost distrusa complet dupa ce a luat foc.Proprietarul masinii a aratat ca masina a ars in noaptea de 29 spre 30 iulie 2017, cand fiul sau era la o nunta, iar in mijlocul petrecerii, cand tanarul se afla pe ringul de dans, solistul care canta la nunta a anunta la microfon ca arde o masina in parcare La fata locului au intervenit si pompierii, iar in urma incendiului masina a fost distrusa aproape in totalitate. Pentru ca avea asigurare CASCO, proprietarul masinii s-a indreptat spre firma de asigurari. Trei saptamani mai tarziu, firma de asigurari i-a comunicat proprietarului masinii ca "urmeaza sa efectueze investigatii referitoare la cauza, imprejurarile si marimea pagubei, urmand ca dosarul de dauna sa fie solutionat dupa finalizarea investigatiilor".Aratand ca nu a mai primit niciun raspuns din partea firmei de asigurari, proprietarul masinii a dat Allianz in judecata, cerandu-le judecatorilor sa oblige compania la plata despagubirilor in valoare de peste 11.000 de euro."Desi au trecut 3 luni de zile de la data deschiderii dosarului de dauna si 2 luni de la acea adresa comunicata de catre asigurator, reclamantul nu a mai fost contactat de catre societatea de asigurari in vederea efectuarii platii si nu i s-a raspuns nici la solicitarile sale prin care a cerut sa i se comunice stadiul dosarului de dauna.Conform politei de asigurare CASCO autoturismul reclamantului era asigurat inclusiv pentru avarii si furt Clasa A si Clasa B", a aratat proprietarul masinii in proces.Firma de asigurari s-a aparat in proces sustinand ca, potrivit raportului intocmit de ISU, focul a pornit de la bancheta din spate, cauza incendiului fiind "folosirea intentionata a sursei de aprindere". Compania de asigurari a mai aratat in instanta ca, analizand dosarul de dauna a constatat ca fiii proprietarului masinii arse, "impreuna cu diverse alte persoane pe care le cunosteau, cu unele fiind chiar rude, au fost implicati in diferite evenimente rutiere si au solicitat despagubiri de la diversi asiguratori".Mai mult decat atat, firma de asigurari a descoperit ca la momentul asigurarii masinii, kilometrajul masinii arata ca autoturismul are un rulaj de 58.448 km. In urma investigatiei efectuate de firma de asigurari s-a descoperit, insa, ca la data de 08.10.2013, masina avea 117.980 km, ceea ce insemna ca la momentul incendiului avea deja un rulaj de peste 200.000 km."In aceste conditii, autovehiculul reclamantului ar fi trebuit sa fie asigurat la o suma asigurata de 6.440 euro si nu la suma asigurata de 11.436 euro", a aratat Allianz in proces.Firma de asigurari a mai aratat ca "in urma diferitelor evenimente rutiere in care au fost si sunt implicati membrii familiei proprietarului masinii, impreuna cu diverse alte persoane pe care le cunosteau, evenimente rutiere in urma carora au solicitat despagubiri nejustificate de la firmele de asigurari, a fost formulata o plangere penala."In cursul lunii decembrie 2020, Judecatoria Baia-Mare a pronuntat o prima sentinta in dosarul deschis de proprietarul masinii arse, respingandu-i cererea si dand dreptate firmei de asigurari."Motivul pentru care asiguratorul a refuzat acordarea despagubirii solicitate de catre reclamant a fost tocmai acela ca reclamantul a furnizat date nereale cu privire la autovehiculul asigurat, fapt care a condus la incheierea contractului pentru suma asigurata de 11.436 euro.Astfel, fata de dispozitiile legale mai sus mentionate, precum si fata de prevederile contractuale, instanta constata ca in mod justificat parata a refuzat plata despagubirii, in conditiile in care la incheierea contractului i s-au furnizat date false cu privire la autovehiculul asigurat.Pentru aceste considerente, instanta urmeaza sa respinga cererea de chemare in judecata formulata de reclamant ca neintemeiata", a aratat Judecatoria Baia-Mare, a carei sentinta poate fi atacata cu apel.