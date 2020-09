Povestea incredibila a unei fete de 15 ani vanduta intre traficanti pe un caine si o pereche de cizme de dama

Un om pentru un caine

Povestea dramatica a inceput in anul 2010, cand fata se afla in clasa a IX-a. A ajuns pe mana traficantilor dupa ce a plecat din casa parinteasca. O colega i-a facut cunostinta cu un amic, iar acesta a drogat-o si a obligat-o sa se prostitueze, potrivit Libertatea.ro De aici totul s-a schimbat in rau pentru adolescenta. a ajuns sa fie tranzactionata intre traficanti care o drogau, apoi ii cereau bani pentru droguri . Si pentru ca nu avea de ude sa achite, era obligata sa accepte relatii sexuale cu diversi barbati, clienti gasiti de cei care o aveau "custodie".Unul dintre traficanti era insa pasionat de luptele cu caini si pentru ca fata incepuse sa ii faca probleme, a ales sa o vanda unui alt traficant, crescator de caini. Acesta a cumparat-o, dand pe ea un pitbull si o pereche de cizme de dama.Totul s-a intamplat in Romania, in februarie 2011. Dosarul a fost trimis in judecata de DIICOT dupa aproape sase ani. Doar unul dintre traficanti este in prezent in inchisoare Citeste si: