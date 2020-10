Povestea primului roman condamnat pentru terorism: "Grenadierul" de la Jean Monnet

A furat grenadele

Grenada lasata in parcul Cismigiu

Restul munitiei

Atacul a avut loc pe 6 noiembrie 2002 si are un motiv halucinant. Dragos Ciupercescu ar fi vrut sa se razbune pe Adrian Nastase , pe atunci prim-ministru, pentru ca nu il primise in audienta.De fapt, povestea incepe mai demult. Dragos Ciupercescu a fost angajat in perioada 6 ianuarie 1997 - 1 martie 1999 ca militar in cadrul unei unitati apartinand Ministerului Apararii, cu gradul de caporal. A fost concediat pentru dezinteres in exercitarea atributiilor de serviciu.El insa nu concepea sa fie dat afara si a incercat sa-si faca dreptate. A vrut sa mearga in audienta la primul-ministru, insa cererea i-ar fi fost respinsa. Atunci toata furia si-a indreptat-o catre Adrian Nastase.Auzise ca unul dintre baietii premierului invata la Liceaul "Jean Monnet". Si a pus la punct un plan diabolic. A vrut sa se razbune pe premier lovindu-l acolo unde il doare cel mai tare, in copii.Stia foarte bine topografia unitatii militare. Astfel, intr-o noapte, a sarit gardul, a spart usa depozitului de armament si a furat mai multe grenade si cutii cu cartuse. Potrivit rechizitoriului procurorilor, in noaptea de 10 spre 11 august 2002, Dragos Ciupercescu a furat, din depozitul de munitii al UM 01348 din Bucuresti, sapte grenade de mana defensive tip F 1, zece focoase destinate acestui tip de munitie si 144 de cartuse calibrul 7,65.A calculat ca daca arunca o grenada de pe strada de vis-a-vis, aceasta va exploda chiar in curtea scolii.A asteptat pana a sunat clopotelul. Din ascunzatoarea sa, a scos cuiul grenadei si a aruncat-o. Din fericire a lovit crengile unui copac, iar acestea au schimbat traiectoria dispozitivului explozibil. Grenada a detonat pe trotuar. Schijele au intrat pe sub poarta scolii si au ranit cinci copii. Explozia a distrus si mai multe bunuri.Cateva luni mai tarziu, pe 14 martie 2003, Ciupercescu a amplasat o alta grenada, pe o alee frecventata din Parcul Cismigiu.A scos cuiul si a bagat-o intr-un bulgare de zapada , crezand ca soarele va topi omatul si grenada va detona ucigand oameni. Intr-adevar, soarele a topit zapada, lasand grenada armata , insa, din fericire, acesta asezase grenada pe clapeta. Astfel ca greutatea dispozitivului a impiedicat practic explozia.A fost descoperita de o persoana care a anuntat politia si astfel a fost evitata o tragedie. A fost prins pe o strada din Bucuresti, cand iesise la plimbare cu iubita.Mai ramasesera doua grenade. Politistii le-au descoperit dupa ce l-au audiat pe Ciupercescu. Acesta a recunoscut faptul ca le-a ascuns in cimitirul Ghencea, in mormantul tatalui sau. A fost arestat, insa a fost condamnat de-abia in 2007 pentru terorism, la 18 ani de inchisoare Surse judiciare au spus pentru Ziare.com ca Ciupercescu a crezut ca dupa ce va marturisi unde sunt grenadele, va fi lasat sa plece acasa. A fost eliberat conditionat, insa, in 2016, cand a facut o plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului pentru conditii improprii de detentie.El s-a plans ca a fost expus la fum de tigara in timp ce a fost transportat la audierile curtii, ca nu a putut sa comunice online cu sotia sa care locuia in Italia si de faptul ca trebuia sa informeze autoritatile despre toti membrii familiei pe care dorea sa ii sune, spunand ca i-a fost incalcata confidentialitatea telefoanelor. CEDO i-a respins toate plangerile, cu exceptia celei cu privire la comunicarea online, unde a recunoscut o incalcare a drepturilor acestuia, din lipsa de reglementari in acest sens. In ianuarie 2020, Curtea a decis ca statul roman sa-i plateasca 3.000 de euro lui Dragos Ciupercescu Surse judiciare spun ca Dragos Ciupercescu nu mai este in prezent in Romania.Citeste si: