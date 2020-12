Povestea ultimului sclav din Berevoiesti. Cum a reusit sa scape baiatul si sa anunte Politia dupa ce a fost tinut in conditii greu de imaginat

Procesul in care cei doi "stapani de sclavi" au fost condamnati la inchisoare scoate la iveala ca in spatele condamnarii se afla un tanar de 19 ani, care a reusit sa fuga si sa anunte autoritatile. Potrivit libertatea.ro , tanarul, crescut la casa de copii, a evadat din iadul de la Berevoesti in martie 2016, cu trei luni inainte ca autoritatile sa descinda pe ulitele traficantilor de sclavi.Potrivit sursei citate, baiatul, care era obligat sa munceasca, fiind tinut in conditii inumane si hranit cu mancare stricata, a reusit sa fuga de la "Bobi", asa cum i se spunea stapanului sau, intr-o noapte.Potrivit libertatea.ro, chiar daca a fost urmarit, fiind la un pas sa fie prins, tanarul s-a luptat pentru libertate, ajungand sa sesizeze autoritatile. Sursa citata arata ca, tanarul locuieste la fratele lui si munceste cu ziua pentru a se intretine, fostii sai "stapani" fiind obligati sa ii achite daune morale de 40.000 de lei.Dosarul "stapanilor de sclavi din Berevoesti" a fost deschis in 2016, cand s-a descoperit ca, incepand cu anul 2008, clanurile de romi din localitate au recrutat si au exploatat prin munca 40 de oameni, adulti, dar si copii. Mai tarziu, arata libertatea.ro, 39 de traficanti de persoane au fost trimisi in judecata si apoi condamnati, rand pe rand, la pedepse cuprinse intre 2 ani si 6 luni si 18 ani si 10 luni de inchisoare.