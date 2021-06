Marturiile afganilor care cer statut de refugiat in Romania. Povestea tanarului care sustine ca talibanii i-au cerut sa puna otrava in mancarea politistilor

Marturia unui tanar care spune ca i s-a cerut sa otraveasca politstii

Judecatorul din Radauti a respins cererea

Sentinta modificata la Tribunalul Suceava

Afganistan - Romania, un drum parcurs in mai mult de un an

Pe frontiera de vest a Romaniei au luat amploare in ultimii ani retelele care ii ajuta pe migrantii sositi din Serbia in Romania sa ajunga in Occident. Daca sunt depistati de Politia de Frontiera, migrantii depun cereri de azil prin care solicita statutul de refugiat in Romania.Astfel de cereri ajung in instanta , unde migrantii au posibilitatea sa isi spuna povestea in fata unui judecator. Unele dintre povestile spuse nu sunt crezute, dar sunt si cazuri in care migrantii ii impresioneaza pe judecatori si obtin statutul de refugiat. Ziare.com a analizat mai multe cazuri in care au fost judecate cereri de acordare a protectiei internationale.Unul dintre tinerii afgani care au cerut azil politic in Romania este D.K.M., in varsta de 23 de ani. Prins in Timisoara, alaturi de mai multi conationali, tanarul afgan a cerut sa ii fie acordat satatutul de refugiat si a ajuns in centrul de solicitati de azil de la Radauti. Cazul a ajuns la Judecatoria Radauti, unde tanarul a povestit ca a fugit din Afganistan de teama talibanilor, aflati in conflict cu fortele guvernamentale.D.K.M. a declarat in instanta ca, timp de un an si jumatate, a vandut mancare la o taraba din satul Kuz Sultanpur, langa o unitate de politie . Intr-o zi, cu 9 zile inainte sa plece din tara, pe la orele 18.30 s-a apropiat de acesta o persoana cu o sticla de otrava in mana, care i-a spus sa otraveasca mancarea vanduta, pentru a-i omori pe politisti. Tanarul sustine ca a refuzat si i-a informat pe politisti, iar a doua zi, cand cel care ar fi cerut ca mancarea sa fie otravita a revenit, politistii au intervenit si l-au arestat. Asupra sa nu a fost gasita, insa, nicio sticla de otrava.Tanarul sustine ca dupa o saptamana de la incident, cativa talibani l-au cautat acasa, dar l-au gasit doar pe tatal sau, pe care l-au si batut. Tanarul sustine ca, dupa ce a fost anuntat de tatal sau, a plecat la un unchi din aceeasi localitate, unde a stat ascuns doua zile. Ulterior, a hotarat sa fuga din tara.Judecatoria Radauti a refuzat sa ii acorde azil politic tanarului afgan, aratand ca "nu sunt credibile sustinerile petentului referitoare la amenintarea primita si pericolul in care s-a aflat avand in vedere ca nu a fost cautat de talibani si la domiciliul unchiului sau". "De asemenea ulterior a reusit sa plece din tara fara a intampina probleme", a mai aratat Judecatoria Radauti.Hotararea Judecatoriei Suceava a fost atacata cu recurs, care s-a judecat la Tribunalul Suceava. Judecatorii de aici au validat povestea tanarului afgan si i-au acordat protectie subsidiara, care se acorda celor care nu indeplinesc intocmai conditiile pentru recunoasterea statutului de refugiat, daca exista totusi motive temeinice sa se creada ca vor fi expusi unui risc serios in cazul returnarii in tara de origine."Din informatiile din tara de origine rezulta ca luptele dintre talibani si fortele guvernamentale din Afganistan continua sa aiba un impact devastator asupra civililor, cauzand pierderi de vieti, membre si mijloace de trai.Desi fortele guvernamentale au implementat masuri pentru reducerea numarului de victime civile, folosirea de dispozitive explozive improvizate de catre talibani in zonele populate a continuat sa puna in pericol civilii si pot reprezenta crime de razboi si crime impotriva umanitatii. Potrivit ultimelor informatii, violenta neintrerupta afecteaza aproape intreaga tara deoarece negocierile americane de retragere dupa 18 ani de razboi sunt in dezordine", a aratat Tribunalul Suceava.Intr-un alt caz, un afgan de 23 de ani a declarat ca a plecat din Afganistan in 2018, ilegal, tranzitand Pakistan, Iran, Turcia, Grecia, Macedonia si Serbia, intrand in Romania la data de 11.01.2020. Tanarul le-a declarat autoritatilor romane ca s-a nascut si a locuit in Afganistan, impreuna cu familia sa, (tatal si cei 5 frati), unde a lucrat ca mecanic cu un salariu aproximativ de 150 euro lunar.Tanarul a declarat ca in anul 2018, inainte de a decide sa plece din tara, au mers la locuinta sa doi talibani si au vorbit cu fratele sau si au intrebat de el in vederea recrutarii, dupa care au plecat, fara ca vreunul din familia sa sa aiba probleme. Tanarul a mai declarat ca nici dupa ce a parasit tara, in decurs de aproximativ doi ani, niciunul din membrii familiei sale nu a avut de suferit urmare a faptului ca a refuzat colaborarea cu gruparea extremista talibana.La fel ca in cazul lui D.K.M., Judecatoria Radauti a respins cererea de acordare a statutului de refugiat, dar Tribunalul Suceava a decis acordarea protectiei subsidiare, prin care persoana beneficiaza de drepturile unui refugiat."Solicitantul si-a motivat cererea de azil pe considerentul starii de nesiguranta si de razboi din Afganistan si pe riscul la care este supus de membrii grupurilor de talibani care incearca sa-l recruteze in randurile sale.Or, aceste imprejurari nu reprezinta in opinia tribunalului actiuni suficient de grave prin ele insele sau prin repetarea faptelor pentru a expune petentul unor pericole de natura sa ii aduca atingere vietii, integritatii corporale ori libertatii sale ori pentru a-l impiedica in mod evident sa traiasca in tara sa de origine, asa incat sa existe o temere bine justificata de persecutie. Ca atare, cererea de acordare a statutului de refugiat nu este intemeiata.In schimb, fata de imprejurarile concrete ale cauzei, se impune a fi acordata protectia subsidiara. (...)Conflictul armat din Afganistan si consecintele acestuia asupra civililor sunt realitatii care nu pot fi tagaduite, violenta confruntarilor dintre miscarea talibana si fortele NATO fiind generalizata pe intreg teritoriul tarii. Prin urmare, in ipoteza returnarii in statul de origine recurentul ar fi pus in situatia de a supravietui intr-o zona de conflict armat", a mai aratat Tribunalul Suceava.