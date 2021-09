Tânăr de 19 ani, reținut după ce s-a dat drept preot pentru a colecta donații. Prejudiciu de 11.000 de lei

Comunicatul integral poliției

Mai exact, a pretins că are nevoie de ajutor financiar pentru înmormnântare, dar și pentru construirea unei biserici, astfel că a strâns aproximativ 11.000 de lei de la persoane din țară, dar și din afara României.La data de 7 septembrie a.c., polițiștii Serviciului Investigații Criminale Galați au efectuat o percheziție domiciliară, în municipiul Galați, la locuința unui tânăr, de 19 ani, bănuit de înșelăciune în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Din cercetări a rezultat că, timp de aproximativ un an, folosindu-se de calitatea falsă de preot, sub pretextul strângerii unor ajutoare financiare pentru înmormântare și construirea unei biserici, tânărul ar fi primit donații de la diferite persoane din țară și din străinătate, prejudiciul stabilit, până în prezent, fiind de aproximativ 11.000 de lei.În urma percheziției domiciliare, au fost administrate mai multe mijloace materiale de probă, din acestea rezultând posibilitatea existenței și altor victime , întreg prejudiciul cauzat urmând a fi stabilit pe parcursul cercetărilor.Polițiștii au reținut persoana în cauză, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore În cursul zilei de astăzi, aceasta a fost prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, care a dispus măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale