Parchetul a inceput urmarirea penala a preotului care a botezat bebelusul mort dupa slujba. E cercetat pentru ucidere din culpa

De ce a murit bebelusul

Masura se ia la trei zile dupa decesul bebelusului, pana acum, acesta avand doar calitatea de suspect in dosar."Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava este inregistrat un dosar penal care are ca obiect efectuarea de cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, fapta prevazuta de articolul 192, aliniatul 1 din Codul Penal. Persoana fata de care facem cercetari a dobandit calitatea de suspect", a transmis Anca Panciuc, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, potrivit Adevarul.ro Duminica, 31 ianuarie, bebelusul Iustin a ajuns in stare critica la Spitalul Judetean Suceava, imediat dupa slujba de botez oficiata de preotul bisericii "Sf. Constantin si Elena", din Suceava Baietelul a murit a doua zi, iar tatal copilului sustine ca preotul ar fi provocat tragedia Medicii legisti au facut miercuri, 3 februarie, autopsia cadavrului nou-nascutului din Suceava.Autopsia nu face lumina totala in acest caz, si nici nu aduce noutati semnificative. Medicul urgentist care a facut manevrele de resuscitare asupra copilului declara ca i-a scos din plamani 110 ml de lichid de consistenta apei.Urmeaza acum sa se faca un alt pas extrem de important in ancheta . In timpul autopsiei au fost prelevate probe din plamanii copilului, mai scrie Adevarul Tatal a declarat ca micutul a fost alaptat chiar inainte de botez.In imaginile video de la botez se observa ca bebelusul plangea foarte tare, cu toata puterea, inainte de a fi bagat de preot in cristelnita plina cu apa. Apoi, cand a fost scos din apa si pus in bratele nasei, copilul nu a mai scos sunete la fel de puternice.