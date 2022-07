Presedintele Colegiului Medicilor, Vasile Astarastoaie, trimis in judecata

Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Vasile Astarastoaie, a fost trimis in judecata pentru conflict de interese de catre procurorii de pe langa Curtea de Apel Iasi. El este acuzat ca a obtinut foloase necuvenite intr-un proiect derulat cu bani europeni, la care a participat si ca angajat, si ca angajator.

Potrivit Digi 24, Vasile Astarastoaie, ca director al Institutului de Medicina Legala Iasi, a supervizat un proiect de pregatire a 200 de doctoranzi la medicina in management. Valoarea proiectului a fost de 8,7 milioane de lei, mai bine de trei sferturi fiind bani europeni.

Desi legea ii interzice, timp de trei ani, Vasile Astarastoaie s-a platit pe sine insusi, asumandu-si un post de consultant in cadrul proiectului. El si-a acordat o indemnizatie de 180 de lei pe ora, pentru 20 de ore pe luna, timp de 36 de luni. Ca manager de proiect, Astarastoae a primit si o retributie de 9.000 lei.

Nu este primul proces al lui Astarastoaie. Agentia Nationala de Integritate a constatat, in urma evaluarilor facute la sfarsitul anului 2011, ca Vasile Astarastoaie, in calitate de director la Institutul de Medicina Legala Iasi si rector al Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore Popa" a semnat un numar de 10 contracte de prestari servicii intre cele doua institutii, in valoare totala de circa 200.000 de lei.

Vasile Astarastoaie a pierdut procesul cu ANI la Curtea de Apel

Contractele respective ar fi fost semnate fie de el personal, fie de fiica sa, ceea ce, conform legislatiei in vigoare, se incadreaza in definitia conflictului de interese. Procesul se desfasoara acum la Curtea de Apel Suceava.