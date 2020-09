Presedintele Iohannis anunta ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei despre decizia Romaniei de a trimite 10 procurori la Parchetul European

"Am auzit despre acest schimb de corespondenta. Ma lamuresc in cateva zile cum stau lucrurile. Intre timp am studiat un pic ce fac altii. Foarte multe state europene pun la dispozitie 2, 3, 4 sau 5 procurori. De exemplu, Germania pune la dispozitie 11 procurori, cred ca 10 din partea Romaniei nu suna asa rau in acest tabel. O sa am o discutie cu ministrul Justitiei cum s-a ajuns la aceasta cifra, banuiesc ca a existat o discutie si cu parchetele, dar ma lamuresc si revin cu un raspuns", a afirmat Klaus Iohannis, miercuri intr-o conferinta de presa la Cotroceni, intrebat daca este suficient numarul de procurori pe care Romania il va trimite la Parchetul European.Citeste si:Ministerul Justitiei a transmis, miercuri, precizari legate de procedura delegarii procurorilor romani la Parchetul European, aratand ca aceasta este in curs de desfasurare. Astfel, Romania a propus 10 procurori si 20 de specialisti de suport (politisti, personal auxiliar), in urma consultarilor cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si cu Directia Nationala Anticoruptie.Un raport al Comisiei Europene prin Oficiul European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) indica faptul ca Romania este campioana la fraudarea fondurilor europene in anul 2019.OLAF a solutionat in 2019 un numar de 100 dosare de frauda cu fonduri europene la nivelul UE. Raportul indica faptul ca Romania a fost vizata in mai mult de o zecime din aceste dosare si anume in 11 investigatii din cele 100. Totodata, 9 din cele 11 dosare au fost solutionate cu recomandari din partea organismului european. Intalia se afla pe locul al doilea, cu noua investigatii, urmata de Grecia, Polonia si Bulgaria, fiecare cu sapte investigatii.Citeste si: