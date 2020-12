FOTO Klaus Iohannis, la 31 de ani de la Revolutia din 1989: "Durerea incomensurabila a pierderii persoanelor dragi a fost dublata de incapacitatea statului de de a-i trage la raspundere pe cei vinovati"

Iohannis: "45 de ani de crime si cruzimi impotriva romanilor"

"In urma cu 31 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a Romaniei democratice de astazi. Ei au transformat revolta, durerea si teroarea, acumulate in decenii de tiranie, in forta motrice a Revolutiei anticomuniste. Prin jertfa de sange din Decembrie 1989, au pus capat unui regim ilegitim si criminal, iar curajul si determinarea semenilor nostri ne-au redat noua libertatea si demnitatea. Nimeni, niciodata, nu trebuie sa uite ca, pentru idealurile lor, romanii s-au asezat in fata tancurilor. Si de atunci, pentru totdeauna, 22 Decembrie este ziua Victoriei Revolutiei Romane, pe care toate generatiile trebuie sa o pastreze vie in memorie si sa o onoreze cum se cuvine", a afirmat Klaus Iohannis, in mesajul transmis, marti, de Ziua Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii.El a sustinut ca pentru libertate si democratie a fost platit atunci cel mai scump pret."45 de ani de crime si cruzimi impotriva romanilor, ani care au rupt legatura fireasca cu familia democratiilor europene, s-au sfarsit printr-un alt sir de abuzuri. Gloantele si barbarismul autoritatilor vremii au curmat vieti si au distrus destine. Astazi, in calitate de presedinte al Romaniei, ma inclin in fata sacrificiului suprem din Decembrie 1989, onorand memoria victimelor prin apararea ferma a valorilor si principiilor democratice. Respectul si recunostinta se indreapta nu doar catre eroii acelor zile, ci si catre urmasii lor, care poarta in suflete rani adanci. Durerea incomensurabila a pierderii persoanelor dragi a fost dublata, in toti acesti ani care au trecut de la Revolutie, de infama incapacitate a statului de a-i trage la raspundere pe cei vinovati pentru represiunea sangeroasa", a subliniat seful statului.Potrivit acestuia, sanatatea unei societati depinde, intr-o foarte mare masura, de modul in care lectiile trecutului sunt invatate si asumate."Tocmai de aceea, nu voi inceta sa lupt pentru redarea adevarului si infaptuirea dreptatii pe care o asteptam de prea multi ani. Justitia trebuie sa-si faca datoria! Orice intarziere va transforma aceasta rusinoasa restanta intr-un grav atentat la adresa democratiei noastre. Dincolo de neimplinirile noastre postdecembriste, Revolutia Romana va continua sa inspire convingeri, sa anime generatii.Eroii din Decembrie 1989 au aspirat la o Romanie democratica, deplin atasata valorilor euro-atlantice, in care fiecare roman este ascultat si protejat. Prin apararea drepturilor si libertatilor fundamentale, a pluralismului, a dreptului de a alege, promovand meritocratia, intarind statul de drept, protejand drepturile minoritatilor, noi onoram, de fapt, memoria victimelor Revolutiei Romane si sacrificiul acestora. Sa pastram vie memoria victimelor Revolutiei Romane si sa protejam idealurile castigate cu pretul sangelui!", isi incheie Iohannis mesajul.