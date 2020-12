Condamnata din dosarul "Ferma Baneasa", dupa ce a aflat ca va merge la inchisoare: "In ciuda tuturor relelor si nemerniciilor, zambiti acum"

Dupa pronuntarea sentintei care o trimite la inchisoare, Nela Ignatenko (fosta Pavaloiu) a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de tipul "gandul zilei"."Au mai ramas 8 zile pana la Craciun. In ciuda tuturor relelor si nemerniciilor de pe acest pamant, zambiti acum si bucurati-va de frumusetea sarbatorilor. Sa-i inconjuram cu drag si caldura sufleteasca pe toti cei dragi noua. Sa daruim fiecarui semen gandurile noastre bune si pline de dragoste. Si un pic din fericirea noastra", este mesajul postat pe Facebook de Ignatenko.In dosarul "Ferma Baneasa", Ignatenko (fosta Pavaloiu) a fost acuzata de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru altul un folos necuvenit cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor."Ca urmare a intelegerii avute cu inculpatul Al Romaniei Paul Philippe, inculpata Pavaloiu Nela i-a promis ca, prin influenta avuta la nivelul functionarilor publici cu atributii in retrocedarea padurii Snagov, ii poate determina sa actioneze conform intereselor acestuia.Astfel, aceasta a facut demersuri la Primaria Snagov si Institutia Prefectului Ilfov, a redactat cereri, memorii, a pus la dispozitia functionarilor publici inscrisuri si, prin intermediul primarului Musat Apostol, cu care are o relatie apropiata, beneficiind de sprijinul unor persoane din conducerea unor partide politice, si-a exercitat influenta asupra functionarilor publici din cadrul comisiei locale Snagov si comisiei judetene de fond funciar Ilfov, determinandu-i sa valideze retrocedarea catre inculpatul Al Romaniei Paul a suprafetei de 46,78 ha teren forestier, desi acesta nu a depus cerere in mod valabil, nu a facut dovada titlului lui Carol al II-lea sau drepturilor sale succesorale dupa acesta.In schimb, inculpata Pavaloiu Nela urma sa primeasca 30% din valoarea bunului ce urma a fi retrocedat", au fost acuzatiile aduse de DNA