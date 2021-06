Primarul din Prahova acuzat c-a fraudat alegerile din septembrie a fost retinut. Alte 16 persoane au ajuns in catuse la audieri

Primarul este acuzat de instigare la falsificarea documentelor si evidentelor electorale, in timp ce ceilalti inculpati sunt acuzati de falsificarea acestora. Un numar de 17 persoane, inclusiv primarul comunei Ciorani, sunt retinute in dosarul de frauda electorala privind alegerile locale din aceasta comuna, castigate de PNL si de primarul Marin Voicu cu majoritate confortabila.Surse judiciare au declarat ca primarul Marin Voicu este cercetat pentru instigare la falsificarea documentelor si evidentelor electorale, in timp ce alti 16 inculpati sunt suspectati de falsificarea documentelor si evidentelor electorale.In urma scrutinului din 27 septembrie 2020, Marin Voicu, fost membru PSD , a obtinut, sub sigla PNL, 83,18% din voturi. La Consiliul Local, PNL a obtinut 76,12% din sufragii.Procurorii prahoveni au facut, miercuri, 18 perchezitii , inclusiv la sediul Primariei Ciorani si la casa primarului acestei comune, Marin Voicu, intr-un dosar in care suspecteaza fraudarea alegerilor locale din aceasta localitate. Primarul din Ciorani, fost membru PSD, care a obtinut in mai multe randuri cel mai mare scor la alegerile locale, a trecut, inaintea ultimului scrutin local, la PNL. Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti arata ca membrii sectiilor de votare din comuna Ciorani sunt suspectati ca au falsificat procesele verbale de consemnare a rezultatelor voturilor pentru alegerea primarului, Consiliului Local, Consiliului Judetean si presedintelui Consiliului Judetean."Cu ocazia alegerilor locale din data de 27.09.2020, membrii sectiilor de votare din comuna Ciorani au falsificat procesele verbale de consemnare a rezultatelor voturilor pentru alegerea Primarului, Consiliului Local, Consiliului Judetean si Presedintelui Consiliului Judetean, inserand in aceste inscrisuri date neconforme cu realitatea. In fapt, a fost diminuat numarul voturilor obtinute de unii candidati/formatiuni politice in defavoarea altor candidati/formatiuni politice", se arata intr-un comunicat dat publicitatii de unitatea de parchet mentionata.