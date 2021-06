DIICOT claseaza partial plangerea primarului Baluta impotriva jurnalistului Tolontan. Infractiunea de santaj, trimisa la alt parchet

In ceea ce priveste infractiunea de santaj, aceasta a fost declinata catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, potrivit unui comunicat DIICOT "Prin ordonanta din data de 07.06.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus urmatoarele:1.Clasarea cauzei cu privire la comiterea infractiunii de:constituire a unui grup infractional organizat prev. de art. 367 alin. 1 si 3 C.pen.;2.Disjungerea cauzei sub aspectul pretinsei comiteri a infractiunii de santaj prev. de art. 207 alin.1 C.pen.;3.Declinarea competentei de efectuare/supraveghere a urmaririi penale in cauza disjunsa, in favoarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti", potrivit comunicatului."Mentionam faptul ca, avand in vedere ca potrivit disp art. 11 alin. 1 pct.1 din O.U.G. nr. 78/2016 Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este competenta sa instrumenteze cauze privind comiterea infractiunii de santaj prev. de art. 207 alin. 1 C.pen. numai in masura in care aceasta infractiune a fost comisa si a intrat in scopul unui grup infractional organizat.Intrucat materialul probator administrat a infirmat existenta unui grup infractional organizat, s-a constatat ca nu mai este incident niciun alt criteriu de competenta materiala sau dupa calitatea persoanei de natura sa atraga competenta D.I.I.C.O.T., ca structura specializata de parchet in efectuarea urmarii penale.Totodata, precizam faptul ca, in sedinta din data de 8 iunie 2021, Curtea Constitutionala, in cadrul controlului legilor posterior promulgarii, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sunt neconstitutionale dispozitiile art.11 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, astfel ca procurorii DIICOT nu mai pot continua cercetarile in dosare disjunse, in care faptele nu sunt de competenta parchetului", se mai precizeaza in comunicat. Jurnalistul Catalin Tolontan a fost chemat pe 20 mai la DIICOT , pentru a fi audiat in legatura cu o plangere depusa impotriva lui de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta. Plangerea primarului viza savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si santaj, fiind reclamat faptul ca s-ar fi incercat deturnarea unei licitatii prin publicarea unor articole in presa."Jurnalistii 'Libertatea' Mihai Toma si Catalin Tolontan sunt prezenti la DIICOT, unde au fost chemati ca martori, dupa plangerea formulata de primarul Daniel Baluta. Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, s-a considerat lezat de articolele publicate in 'Libertatea' si a cerut la Judecatoria Sectorului 2 stergerea articolelor despre el, pedepsirea ziaristilor la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si condamnarea lor penala, catre DIICOT. Cea mai recenta actiune a primarului Daniel Baluta este cea catre DIICOT. Surse din Primaria Sectorului 4 au relatat ca 'el a facut plangere penala la adresa mai multor jurnalisti, de la mai multe publicatii, pe ideea ca acestia s-au organizat impotriva lui si ca se simte presat si santajat'. Nu cunoastem inca, cu certitudine, despre ce alte publicatii e vorba. Din partea 'Libertatii', plangerea penala a politicianului PSD catre procurori ii vizeaza pe ziaristii Mihai Toma si Catalin Tolontan", a scris Tolontan pe Facebook la vremea respectiva.