Cum a platit Becali din greseala impozite de zeci de mii de euro. Finul Pandele de la Primaria Voluntari intarzie sa-i restituie paguba

Becali trebuie sa primeasca si dobanda

Tribunalul Bucuresti a pronuntat la inceputul lunii aprilie o prima sentinta intr-un dosar in care Gigi Becali s-a judecat cu Primaria Voluntari pentru o suma de peste 100.000 de lei. In proces , Becali a aratat ca in luna august 2019 a formulat la ANAF o cerere de restituire a unei sume de 213.559 de lei, impozit pe care l-a achitat, ca urmare a unor tranzactii imobiliare, fara sa il datoreze.In aprilie 2020, ANAF-ul i-a restituit lui Becali jumatate din suma, aratand ca diferenta de 50 la suta a fost virata, conform legii, in contul Primariei Voluntari. Becali a mai aratat in proces ca la data de 13.03.2020 i-a trimis Primariei Voluntari o cerere de restituire a sumei de 106.780 de lei, "insa aceasta nu a raspuns in vreun fel acestor cereri". Becali aratat in proces ca pentru patru tranzactii care i-au fost impozitate nu ar fi datorat impozit.Primaria Voluntari nu s-a aparat in niciun fel in proces, iar Tribunalul Bucuresti i-a dat dreptate lui Becali aratand ca acesta a platit pentru un contract de servitute si unul de donatie un impozit de 213.559 de lei, 50 la suta mergand la Primaria Voluntari si 50 la suta la ANAF. Ulterior, contractele au fost desfiintate, iar Becali a cerut banii inapoi.Tribunalul a considerat ca Becali "este indreptatit la restituirea de catre parata (n.r. Primaria Voluntari) a sumei de 106.780 lei, reprezentand cota de 50% din impozitul platit, fara a fi datorat, ca urmare a desfiintarii cu efect retroactiv a actelor de transfer a dreptului de proprietate asupra proprietatilor imobiliare, restul cotei de 50% din impozit fiind restituit de catre ANAF, motiv pentru care lipsa formularii unui raspuns din partea paratei, in sensul mai sus retinut de catre instanta , echivaleaza cu un refuz nejustificat de solutionare a cererii".Tribunalul a obligat Primaria Voluntari sa ii achite lui Becali si dobanda de 0,02 la suta pentru fiecare zi de intarziere incepand cu data de 4 mai 2020. Sentinta nu este definitiva, putand fi atacata cu apel la Curtea de Apel Bucuresti.Contactat de Ziare.com, Becali parea sa nu stie despre procesul cu ANAF, sustinand ca s-a judecat cu ANAF timp de 10 ani, iar in urma procesului judecatorii ar fi ajuns la concluzia nu numai ca nu ii datoreaza Fiscului 2,5 milioane de lei, dar el este cel care trebuie sa primeasca un milion de la Fisc.