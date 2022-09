Primarul Buzaului, Constantin Boscodeala, trimis in judecata pentru abuz in serviciu

Primarul Buzaului, Constantin Boscodeala, este pentru a doua oara trimis in judecata de procurorii DNA, de data aceasta pentru infractiunea de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.

In acelasi dosar au mai fost trimis in judecata Viorica Stana, la data faptelor, director al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau, si Trandafir Nicolae, la data faptelor - director al Statiunii de Cercetare si Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau.

Procurorii DNA arata in rechizitoriu ca Boscodeala si ceilalti doi inculpati si-au indeplinit defectuos atributiile de serviciu si au incalcat dispozitiile legale in materia fondului funciar, facand posibila trecerea unei suprafete de 33 ha teren arabil, din domeniul public al statului, in domeniul privat al municipiului Buzau.

"Terenul respectiv se afla in administrarea Statiunii de Cercetare pentru Legumicultura Buzau, fiind destinat exclusiv activitatii de cercetare si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si, potrivit legii, nu putea face obiectul unei asemenea operatiuni", sustin procurorii DNA.

Pentru a-si atinge scopul urmarit, Constantin Boscodeala a solicitat prefecturii restituirea a 33 hectare de teren care au apartinut fostului izlaz comunal, mentionand in documentele transmise Prefecturii ca suprafata respectiva este in administrarea unei societati comerciale, S.C. SERIBUZ SA Buzau, se arata in comunicatul DNA.

Desi Ordinul Prefectului se referea la suprafata de 33 ha, apartinand fostului izlaz, administrata de S.C. SERIBUZ SA, Primaria condusa de Boscodeala a preluat, cu avizul inculpatei Viorica Stana, o suprafata de aceeasi marime, dar de la Statiunea de Cercetare si Productie Legumicola Buzau - reprezentata de inculpatul Nicolae Trandafir, pe un cu totul alt amplasament.

Procurorii acuza ca inculpatii au urmarit un alt scop, si anume obtinerea unei suprafate de teren "mult mai valoroasa din punct de vedere al amplasamentului, situata in imediata apropiere a cartierelor orasului, pe care sa poata fi construite obiective economice de catre investitori (asa cum s-a si intamplat in realitate) si nu intr-o zona de la intrarea in municipiu, langa o cale ferata unde se aflau - de fapt - terenurile S.C. SERIBUZ SA ce ar fi trebuit predate si care prezentau un potential economic scazut".

Prejudiciu de 12,7 milioane de lei

Faptele inculpatilor au avut ca rezultat prejudicierea statului roman cu suma de 12.720.000 lei, precum si prejudicierea Statiunii de Cercetare si Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau, prin lipsa de folosinta a suprafetei respective, cuantificata de reprezentantii sai legali la valoarea de 11.528.760 lei.

Statul roman, prin Agentia Domeniilor Statului Bucuresti, s-a constituit parte civila in cauza.

Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 11.528.760 lei.

Procurorii au dispus masuri asiguratorii, instituind sechestru asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor.

In cazul primarului Constantin Boscodeala a fost pus sechestru asupra urmatoarelor bunuri:

- imobil - casa de locuit situat in municipiul Buzau, cu suprafata construita desfasurata de 218,39 mp., cota de 1/2;

- apartament situat in municipiul Buzau, cu suprafata utila de 72,27 mp;

- apartament in municipiul Buzau, cu suprafata utila de 43,84 mp.,cota de 1/2;

- suprafata de 48.702, 00 mp. teren arabil situat in extravilanul comunei Amaru, judetul Buzau;

- suprafata de 68.995,00 mp. teren arabil situat in extravilanul comunei Amaru;

- suprafata de 50.004,00 mp. teren arabil in extravilanul comunei Amaru, judetul Buzau - cota de 1/2;

- suprafata de 50.000,00 mp. teren arabil in extravilanul comunei Amaru, judetul Buzau, - cota de 1/2;

- suprafata de 40.800,00 mp. teren arabil in extravilanul comunei Amaru, - cota de 1/2;

- imobil situat in orasul Navodari, zona Mamaia, format din teren intravilan in suprafata de 194 mp. si casa de vacanta formata din 3 camere si dependinte cu suprafata construita de 81 mp. - cota de 1/2;

- teren in suprafata de 2930 mp. padure, situat in extravilanul comunei Stalpu, judetul Buzau,- cota de 1/2;

- teren in suprafata de 670 mp. pasune situat in extravilanul comunei Merei, judetul Buzau,- cota de 1/2;

- autoturism marca BMW 525 I;

- remorca transport ambarcatiuni marca UMBRA RIMORCHI URIM 5B/M.

Dosarul va fi judecat de Tribunalul Dambovita, ca urmare a cererii inaintate de procurori privind desemnarea altei instante decat cea din Buzau.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii au beneficiat de sprijinul specializat al Serviciului Roman de Informatii.

Constantin Boscodeala a mai fost trimis in judecata de DNA Ploiesti la data de 11 iulie 2013, intr-un alt dosar de coruptie, in care este acuzat ca a prejudiciat statul cu 49 de miliarde de lei vechi.

In rechizitoriul intocmit de procurorii anticoruptie se arata ca, in perioada 2002-2008, primarul Boscodeala a acordat unor asociatii sportive, persoane juridice non-profit, in mod ilegal, fonduri nerambursabile din bugetul local si le-a asigurat folosinta gratuita a Complexului Sportiv Gloria Buzau, beneficiarii finali ai acestor sume si al dreptului de a folosi complexul sportiv fiind societati comerciale aflate in diverse raporturi juridice cu asociatiile sportive.

