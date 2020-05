Primarul din Caransebes, urmarit penal pentru renovari ilegale la sinagoga comunitatii evreiesti: Falsuri si abuz in serviciu

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al anchetatorilor, in calitate de primar al Caransebesului, in cursul lunii aprilie 2018, Felix Borcean a acceptat solicitarea reprezentantilor comunitatii evreiesti din Caransebes de a sprijini financiar aceasta obste, prin efectuarea unor lucrari de renovare in curtea interioara a Sinagogii, imobil apartinand acestui cult, unde urma sa aiba loc un eveniment important, insa a hotarat ca sprijinul sa il acorde in mod ilegal, prin implicarea institutiei pe care o conduce, pentru caPrin urmare, l-a determinat pe unul dintre subordonatii sai, director al Serviciului Public de Intretinere si Reabilitare Caransebes din cadrul Primariei Caransebes, "sa initieze demersuri ilegale pentru contractarea in numele institutiei pe care o conduce a lucrarilor cu un operator privat, executia si plata acestor lucrari din fondurile Primariei Municipiului Caransebes, prin, creand astfel premisele cauzarii unui prejudiciu in patrimoniul Primariei Municipiului Caransebes, care s-a si realizat ulterior prin plata acestor lucrari, in cuantum de 20.503,75 lei", se precizeaza in comunicat.Pentru crearea unei aparente legalitati a cheltuirii sumei necesare cu pavarea curtii sinagogii, acesta i-a solicitat unui subordonat, sef sectie productie si responsabil cu achizitiile, sa intocmeasca documentatia necesara in vederea efectuarii de reparatii borduri si pavaje pietonale pe strada Libertatii, respectiv documentatia necesara de achizitie in SEAP, contractul de lucrari si procesul-verbal de receptie.Directorul este urmarit penal pentru abuz in serviciu si fals intelectual in forma continuata, iar responsabilul pentru achizitii publice din Primaria Caransebes, pentru complicitate la abuz in serviciu si fals intelectual in forma continuata.De asemenea, alti patru functionari publici din cadrul aceluiasi serviciu sunt urmariti penal pentru fals intelectual, deoarece au semnat in fals procesul-verbal de receptie a lucrarilor de pe strada Libertatii, desi in realitate s-au efectuat lucrari de pavare a curtii sinagogii.Primaria Caransebes s-a constituit parte civila in acest proces, cu suma de 20.765 lei, iar ancheta in aceasta cauza continua.