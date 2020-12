Cum a patruns Paul al Romaniei, printul fugar condamnat in "Ferma Baneasa", in cercurile cele mai inalte: de la Basescu la Obama si Hillary Clinton

Paul al Romaniei se invarte in cercuri inalte

Paul Philippe al Romaniei este acuzat de dare de mita si trafic de influenta. El este fiul lui Mircea Grigore Lambrino, fiul lui Carol al II-lea, rezultat din casatoria nelegitima cu Zizi Lambrino.Procurorii spun ca printul Paul i-ar fi promis inculpatului Truica Remus si asociatilor acestuia din grupul infractional o cota parte importanta, intre 50% si 80%, din valoarea bunurilor pe care le revendica in Romania, iar ulterior le-a transferat acestora bunurile pe masura obtinerii lor, prin contracte fictive de vanzare-cumparare cu Reciplia SRL.Prejudiciul total in dauna statului roman inregistrat in acest dosar este enorm, ajungand la 145.398.569 de euro.Dupa ce a avut grija sa afle toata lumea ca este "print" a inceput sa se invarta in cercuri inalte. Pe cand era presedinte, Traian Basescu i-a botezat copilul.Si a avut grija ca fotografii impreuna cu familia prezidentiala sa ajunga in spatiul public.Inainte de aceasta, Paul al Romaniei s-a laudat ca la nunta sa a venit chiar Parintele Galeriu."Alteta Sa Regala Printul Mostenitor Paul al Romaniei si Alteta Sa Regala Printesa Mostenitoare Lia a Romaniei, in ziua nuntii, impreuna cu Parintele Galeriu", este mesajul din dreptul forgrafiei postate pe pagian de Facebook HRH Prince Paul of Romania.Apoi a postat fotigrafii in care a aparut alaturi de Parintele Teoctist si de Parintele Galeriu"Alteta Sa Regala Printul Mostenitor Paul al Romaniei impreuna cu Preafericitul Parinte Patriarh Teoctist si indragitul Parinte Galeriu", se arata in descrierea fotografiei.Deja isi facuse un renume in ceea ce priveste respectarea traditiilor romanesti si a Bisericii.A ajuns la un bal dat in cinstea fostului presedinte al SUA, Barak Obama. Acolo si-a facut poze cu cei mai cunoscuti actori."Alteta Sa Regala Printul Mostenitor Paul al Romaniei impreuna cu Tom Hanks la balul primei investiri a presedintelui Obama", se arata pe Facebook."Alteta Sa Regala Printul Mostenitor Paul al Romaniei impreuna cu minunata actrita Sharon Stone la balul primei investiri a presedintelui Obama"."Altetele Lor Regale Printul Mostenitor Paul al Romaniei si Printesa Mostenitoare Lia a Romaniei impreuna cu Steven Spielberg in Washington la prima investire a Presedintelui Obama".A ajuns chiar si langa fosta prima doamna, Hillary Clinton "Alteta Sa Regala Printul Mostenitor Paul al Romaniei impreuna cu Hillary Clinton".Si ca sa nuse piarda din vedere faptul ca are "sange albastru" Paul Al Romaniei a psus poze cu el si duci si principi."Alteta Sa Regala Printul Mostenitor Paul al Romaniei impreuna cu Alteta Sa Regala Printul Edward, Duce de Kent, verisorul Majestatii Sale Regina Elisabeta a II-a "."Altetele Lor Regale Printul Mostenitor Paul al Romaniei si Alteta Sa Regala Printesa Mostenitoare Lia a Romaniei alaturi de Sir Elton John la gala Academiei Regale de Muzica din Londra".Printr-o sentinta pronuntata la finalul lunii ianuarie 2020, Curtea de Apel Bucuresti a hotarat, definitiv, ca actul prin care Hohenzollern Paul Philippe a devenit Al Romaniei este valid.