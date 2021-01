Nu mai putin de 16 candidati s-au inscris in cursa pentru functia de procuror european delegat in Romania

Vineri se face verificarea de catre Comisia de selectie a indeplinirii de catre candidatii inscrisi a conditiilor de participare la interviu, urmand ca afisarea candidatilor care indeplinesc conditiile sa se faca pe 19 ianuarie. Tot atunci se face si programarea si stabilirea eventualelor aspecte tehnice cu candidatii.Interviul in fata Comisiei de selectie se face in perioada 25-28.01.2021, iar pe 29 ianuarie se afiseaza rezultatele selectiei.In perioada 29-02.02.2021 se transmite lista candidatilor pentru functia de procuror european delegat Procurorului-sef european.Procurorii europeni delegati in Romania vor actiona in numele Parchetului European (EPPO) in statele lor membre si vor avea aceleasi competente ca procurorii nationali in ceea ce priveste investigatiile, urmaririle penale si trimiterea in judecata.EPPO va ancheta si urmari penal fraude si alte infractiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE: fraudele la cheltuielile si veniturile bugetului UE, fraudele legate de TVA (daca implica cel putin 2 state membre si prejudiciul este de cel putin 10 milioane euro), spalarea de bani provenind din sumele fraudate de la bugetul UE, coruptia activa si pasiva si deturnarea de fonduri care aduc atingere intereselor financiare ale UE, participarea la o organizatie criminala daca principalele activitati constituie infractiuni ce aduc atingere bugetului UE.In cazul in care o infractiune are repercusiuni la nivelul Uniunii, ceea ce impune desfasurarea investigatiei de catre EPPO sau ar putea fi savarsita de functionari sau alti agenti ai Uniunii sau membri ai institutiilor Uniunii, chiar daca prejudiciul este inferior sumei de 10 000 EUR, EPPO isi poate exercita competenta.