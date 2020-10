Un medic stomatolog, pus sa isi plateasca o operatie suferita in urma unui accident, a invins sistemul in instanta

Potrivit sursei citate, in 2017, in timp ce participa la un concurs de automobilism, medicul a suferit un accident in urma caruia a avut nevoie de o interventie chirurgicala. Andrei Aron a fost operat, iar pentru ca a refuzat sa achite costurile interventiei, a fost dat in judecata de spitalul din Cluj, cerandu-li-se judecatorilor sa il oblige pe pacient sa achite suma de 11.258 lei, la care se adauga dobanda legala incepand din 16 iunie 2017.Medicul a explicat ca legea in baza careia spitalul din Cluj l-a dat in judecata, si care prevede ca persoana responsabila de producerea unei vatamari corporale este suporta costurile serviciilor medicale, a fost declarata neconstitutionala. "Aceasta experienta mi-a lasat gustul realitatii. Eu stiu ca lucrurile sunt in halul asta, prost facute. S-a uitat de drepturile legale ale pacientilor. Procesul castigat de mine ar trebui sa creeze un precedent ce poate fi de folos si multor altor pacienti. Sunt foarte multi pacienti care nu stiu ca au drepturi. Cine se gandeste ca un ditamai spitalul din Cluj actioneaza in judecata pe un pacient de la Campulung si nu actioneaza in judecata corect? Legea invocata de cei de la spital e neconstitutionala din 2019. S-au facut de ras cei care au facut actiunea in instanta , nu au stiut ca s-a schimbat legea", a declarat pacientul care a castigat procesul pentru adevarul.ro.