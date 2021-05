Cum a fost obligat un apicultor sa isi mute albinele pentru ca s-a apropiat prea mult de stupii unui alt crescator de albine

Decizia instantei

Printr-un proces deschis la Judecatoria Husi, un apicultor din judetul Vaslui, le-a cerut judecatorilor sa il oblige pe un alt apicultor sa isi mute cei 100 de stupi de pe un teren invecinat. In proces, apicultorul a aratat ca detine 55 de stupi, iar in noiembrie 2019 a constatat ca pe un teren lipit de terenul sau un apicultor si-a amplasat 100 de stupi "incalcand normele si legislatia ce reglementeaza apicultura".Apicultorul reclamant a aratat ca stupina apicultorului vecin ii aduce "grave prejudicii, existand chiar posibilitatea disparitiei familiilor de albine pe care le detine"."Din tratatele care reglementeaza domeniul, orientarea stupilor de albine in vatra stupinei se face cu urdinisurile catre sud-est, or stupina ce a amplasat-o se afla exact pe directia sud-est, directia de zbor a albinelor stupinei ce o detine reclamantul, functie de zona de colectare.Amplasarea stupinelor nu se face niciodata pe directia de zbor a albinelor din stupine apropriate si se amplaseaza in functie de potentialul melifer al surselor de cules si potrivit prevederilor legale la o distanta cuprinsa intre 1 si 3 km de alte stupine", a aratat avocatul apicultorului reclamant in instanta Judecatoria Husi a admis in parte cererea apicultorului care a deschis procesul, aratand ca "din probatoriul administrat in cauza, instanta retine ca vatra stupinelor reclamantului se afla pe directia de zbor a altor stupine, in concret ale paratului, iar vatra stupinelor paratului a fost amplasata intre stupina reclamantului si sursa materialului melifer, incalcandu-se, altfel prev. art. 13 alin. 4 din Legea 383/2013".Astfel, instanta a decis ca apicultorul dat in judecata sa isi amplaseze stupii astfel incat sa respecre legea apiculturii. Judecatoria Husi a considerat ca solicitarea de obligare a apicultorului de mutare a stupilor de pe terenul invecinat este exagerata.Sentinta Judecatoriei Husi nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.