Procesul in care CNSAS a cerut "constatarea calitatii de colaborator al Securitatii" pentru Mugur Isarescu incepe vineri

"Colegiul a aprobat Nota de Constatare si a dispus introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a actiunii in constatare pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii, pentru urmatoarea categorie de persoane:-art. 3 lit. q (guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedinte, vicepresedinte de banca si membrii consiliului de administratie din sectorul bancar)-1 persoana", se arata in comunicatul dat de institutie dupa o sedinta a Colegiului.Dosarul a fost inregistrat la 15 iunie la Curtea de Apel Bucuresti.In urma cu trei ani, Romania Libera a scris ca Mugur Isarescu a fost colaborator al Securitatii sub numele de cod "Manole".La acel moment, CNSAS nu avea posibilitatea sa verifice calitatea de colaborator al Securitatii a guvernatorului BNR, insa Parlamentul a modificat legea, adaugand persoana care ocupa aceasta functie intre cele pentru care poate fi solicitata aceasta verificare.Ziarul Bursa scria anul trecut ca avocatul Gheorghe Piperea a cerut CNSAS, printr-o asociatie pe care o conduce, sa verifice daca Mugur Isarescu a colaborat cu Securitatea.