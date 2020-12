O familie din Bucuresti, nemultumita de sejurul de Revelion, cere daune morale de peste 9.000 de euro

Judecatorul a dat dreptate agentiei de turism

Printr-un proces deschis la Judecatoria Sectorului 1, o familie cu doi copii din Bucuresti, nemultumita de Revelionul petrecut in 2017 la o pensiune din judetul Sibiu, ii cere agentiei de turism prin care a fost facuta rezervarea daune morale de peste 9.000 de euro.In proces, familia de bucuresteni a aratat ca la momentul semnarii contractului pentru sejurul de Revelion, agentia de turism i-a prezentat informatii false cu privire la oferta de cazare, in sensul ca li s-a spus ca pensiunea unde urma sa fie cazati beneficiaza de bai termale. Reclamantii au mai aratat ca dupa semnarea contractului si achitarea sejurului in valore de 571 de euro au vrut sa vada cum arata baile termale de la pensiunea la care s-au cazat, dar "au descoperit ca nicaieri nu se facea vorbire despre dotarea cu bai termale".Turistii au mai aratat ca i-au contactat telefonic pe reprezentantii agentiei, care le-au comunicat ca pot rezilia contractul, dar pierd jumatate din bani.In final, familia din Bucuresti a decis sa pastreze sejurul, dar s-au aratat nemultumiti atat de conditiile de cazare, in sensul ca au cerut o camera dubla superior, dar au primit "o camera mai mica, cu pat dublu si un fotoliu". In plus, turistii au mai reclamat ca "parata nu si-a indeplinit nici obligatia de a asigura un meniu de tip all inclusive, fiind nevoiti sa isi plateasca toate bauturile". Cu privire la cina festiva de Revelion, turistii au reclamat ca li s-au servit "crenvursti prajiti cu mustar".In urma acestei situatii, turistii au sesizat si Protectia Consumatorului, care a sanctionat agentia de turism cu avertisment pentru nerespectarea obligatiei privind prezentarea certificatelor de clasificare.Cu privire la daunele morale solicitate in instanta, turistii au aratat ca "acestea sunt intemeiate avand in vedere ca parata a compromis un eveniment familial extrem de important - un Revelion, prin denaturarea adevarului (acela ca unitatea de cazare nu dispunea de bai termale) si prin neindeplinirea obligatiilor contractuale referitoare la tipul camerei de cazare si la serviciile de masa".Judecatoria Sectorului 1 a respins cererea de acordare a daunelor morale formulata de familia din Bucuresti, aratand ca "potrivit dispozitiilor contractuale, pachetul de servicii turistice achizitionat de reclamanti nu includea accesul la bai termale, ci serviciile turistice cuprinse in voucher".Referitor la nerespectarea obligatiei de a le pune la dispozitie turistilor o camera dubla superior, judecatorul a aratat ca insasi reclamanta a aratat ca "in camera in care au fost cazati erau 2 paturi lipite si un fotoliu mic extensibil". "Instanta retine ca o asemenea descriere corespunde tipului de camera dublu superior, astfel cum se precizeaza pe platforma Booking", se mai arata in sentinta Judecatoriei Sector 1.In privinta, obligatiei de a asigura masa in regim all-inclusive, judecatorul a aratat ca aceasta a fost respectata, turistii beneficiind de trei mese pe zi. In privinta cinei de Revelion, ospatarul de la pensiune, martor in dosar, a aratat ca "reclamantilor li s-au servit mai multe feluri de mancare si ca nu s-au plans cu privire la acestea"."De asemenea, in raspunsul la interogatoriu, reclamantii au afirmat ca la inceputul mesei festive a fost un aperitiv, apoi un carnacior taiat bucati si ca ulterior au plecat cu copiii intrucat acestora nu le-a placut mancarea. Asadar, din probele administrate in cauza reiese ca parata si-a indeplinit obligatia de a oferi reclamantilor tip de masa all inclusive, precum si cina festiva de Revelion.Faptul ca reclamantii s-au aratat nemultumiti de felurile de mancare servite reprezinta o chestiune subiectiva, de gust, iar instanta nu poate analiza in ce masura reclamantilor le-a placut mancarea servita. Instanta mai precizeaza ca nicaieri in contractul partilor ori in voucherul anexat nu li se garanteaza reclamantilor un anumit standard al mancarii servite, ceea ce i-ar asigura de faptul ca o sa le placa", se mai arata in sentinta Judecatoriei Sectorului 1, care a fost atacata cu apel la Tribunalul Bucuresti, unde procesul este pe rol.