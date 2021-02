Sorin Rosca Stanescu, obligat sa publice pe site-ul Sputnik sentinta prin care a fost condamnat sa-i achite daune morale unui fost deputat USR

Postarea lui Sorin Rosca Stanescu, preluata de Sputnik

Sorin Rosca Stanescu nu s-a aparat in proces

Sentinta trebuie publicata pe site-ul Sputnik

Printr-un proces deschis la Judecatoria Sectorului 2 in decembrie 2019, deputatul USR Lucian Stanciu Vezeteu, ales intre trimp primar al Bacaului, l-a dat in judecata pe Sorin Rosca Stanescu cerandu-i daune morale de 40.000 de lei pentru ca, intr- o postare pe Facebook , a spus despre el ca este "ofiter acoperit".In proces, Viziteu a mai cerut ca Sorin Rosca Stanescu sa fie obligat la publicarea hotararii instantei, pe cheltuiala sa, in trei ziare nationale, printre care si hotnews.ro.In proces, fostul parlamentar USR a reclamat ca "la data de 12.04.2018, paratul a publicat pe pagina sa de facebook un text care il viza pe reclamant si prin care il cataloga ca "ofiter acoperit", afirmatie mincinoasa, denigratoare si care ii aduce atingere onoarei, demnitatii, reputatiei si imaginii reclamantului".Viziteu a aratat ca Sorin Rosca Stanescu nu i-a cerut un punct de vedere. De asemenea, Viziteu, care era la vremea respectiva membru al comisiei de control a SRI, a mai aratat ca "nu face parte si nu a facut parte din vreun serviciu secret, calitate incompatibila cu cea de membru al unui partid politic. Fostul parlamentar a mai aratat in proces ca nu a facut politie politica si nici nu a colaborat cu Securitatea, in anul 1989 avand varsta de 5 ani." Lucian Stanciu Viziteu a semnalat in proces ca "afirmatia mincinoasa a paratului" a fost preluata de portalul de stiri Sputnik.md, iar adversarii politici s-au folosit de aceste afirmatii, "un exemplu in acest sens fiind cel al domnului Calin Popescu Tariceanu intr-o emisiune a postului de televiziune Antena 3"."Paratul, jurnalist cu o vechime semnificativa, cunostea impactul afirmatiei sale tinand cont de faptul ca el insusi a fost colaborator al fostei Securitati", a mai aratat deputatul USR in procesul deschis impotriva lui Sorin Rosca Stanescu.Deputatul USR a mai sustinut in instanta ca afirmatiile lui Rosca Stanescu au depasit limitele libertatii de exprimare, acuzatia factuala nefiind probata. Viziteu a mai aratat ca fapta lui Rosca Stanescu este "cu atat mai grava cu cat este membru in Comisia Permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii".Potrivit sentintei pronuntate de Judecatoria Sectorului 2, Sorin Rosca Stanescu nu s-a aparat in procesul deschis de Lucian Stanciu Viziteu. In urma analizarii probelor, Judecatoria Sectorului 2 l-a obligat pe Rosca Stanescu sa ii achite daune morale de 10.000 de lei."Este adevarat ca afirmatia adusa de parat se plaseaza in contextul unei dezbateri publice, respectiv probitatea unei persoane alese intr-o functie publica, imprejurare care ar atrage o protectie mai sporita libertatii de exprimare, insa acuzatia nedovedita depaseste limitele anterior mentionate fiind de natura a aduce atingere demnitatii reclamantului (n.a. lui Lucian Stanciu-Viziteu)", se arata in Sentinta Judecatoriei Sectorului 2.Judecatorul a mai retinut ca acuzatia adusa lui Vezeteu de Sorin Rosca Stanescu excede scopului informarii, iar acuzatiile nu au fost sub nicio forma probate sau macar argumentate pe baza unor elemente concrete care sa determine concluzia la care a ajuns Sorin Rosca Stanescu."Publicitatea si notorietatea paginii de Facebook paratului se datoreaza tocmai calitatii sale de jurnalist, iar caracterul public al postarii, de asemenea, nu poate fi pus la indoiala, in conditiile practicii judiciare actuale in care profilul personal de Facebook a fost apreciat ca spatiu public", a mai stabilit Judecatoria Sectorului 2 in sentinta care nu este definitiva, fiind atacata cu apel.In aceeasi sentinta, Judecatoria Sectorului 2 l-a obligat pe Sorin Rosca Stanescu sa publice sentinta prin care este obligat sa ii achite lui Vezeteu daune morale de 10.000 de lei pe site-ul Sputnik.md."Instanta apreciaza ca obligarea paratului la publicarea hotararii instantei in trei ziare nationale, precum si in cadrul site-ulului hotnews.ro este excesiva. Astfel, pe de o parte, se retine ca nu s-a facut dovada ca afirmatia respectiva ar fost preluata de alte publicatii in afara de portalul de stiri Sputnik.md., iar, pe de alta parte, instanta nu ar putea dispune obligarea paratului la publicarea pe acest site, intrucat nu poate impune ca detinatorul acestui site sa accepte difuzarea unei asemenea informatii", a aratat judecatorul, potrivit caruia repararea prejudiciului se poate realiza doar prin publicarea sentintei pe site-ul Sputnik."Publicarea pe hotnews nu ar fi de natura sa conduca la repararea prejudiciului produs, in conditiile in care se poate prezuma ca persoanele care acceseaza acest site nu sunt, de regula, aceleasi cu cele care citesc pagina de internet a paratului sau acceseaza site-ul care a preluat afirmatia imputata, respectiv Sputnik.md.Dimpotriva, cea mai buna forma de reparare a prejudiciului o constituie publicarea hotararii pe pagina paratului de Facebook si pe portalul de stiri Sputnik.md. unde respectiva afirmatie a fost facuta publica", se mai arata in sentinta care a fost atacata cu apel.In octombrie 2014, Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv pe Sorin Rosca Stanescu la doi ani si patru luni inchisoare in dosarul Rompetrol , pentru savarsirea infractiunilor de utilizare de informatii privilegiate si constituire a unui grup infractional organizat.