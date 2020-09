UPDATE Procesul in care CNSAS a cerut "constatarea calitatii de colaborator al Securitatii" pentru Mugur Isarescu incepe vineri

La acest prim termen de judecata, guvernatorul BNR nu s-a prezentat la proces , el fiind reprezentat de avocatul Valeriu Stoica, fost presedinte al PNL si fost ministru al Justitiei in Guvernul Isarescu (decembrie 1999 - decembrie 2000), potrivit Agerpres.Valeriu Stoica a afirmat ca sunt multe inscrisuri depuse la dosar de CNSAS care nu sunt lizibile, iar judecatoarea care se ocupa de acest caz a dispus remedierea acestei probleme.Avocatul Gheorghe Piperea a depus o cerere de interventie , pentru a fi admis ca parte in proces din partea Asociatiei "Parakletos", insa instanta a decis amanarea dezbaterilor pentru 30 octombrie, pentru ca partile sa ia la cunostinta de aceasta solicitare.Gheorghe Piperea este cel care a sesizat CNSAS in legatura cu posibila colaborare a guvernatorului BNR cu fosta Securitate.CNSAS citeaza mai multe documente privind colaborarea lui Isarescu cu fosta Securitate comunista.Potrivit CNSAS, informatiile furnizate Securitatii de catre Mugur Isarescu se refera la activitati sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist."Retinem, astfel, notele din 16.12.1987 si 05.03.1985, redactate olograf si semnate de parat cu numele conspirativ (...), prin care acesta informa Securitatea despre comentariile negative ale unor persoane la adresa nivelului de trai din Romania sub regimul comunist fata de alte tari, respectiv:In legatura cu atitudinea din ultimul timp a I.D., sursa poate relata: 1. "Are rabufniri destul de dese de nemultumire fata de aspecte sociale precum: transportul in comun din Drumul Taberei (acuzat ca ii rapeste mai mult de o ora); incalzirea locuintei in care traieste; aprovizionarea cu alimente; programele de televiziune. Are tendinta de a face comparatii cu situatia din alte tari. (...) Sursa a constatat o accentuare evidenta a manifestarilor de nemultumire dupa ce a divortat (...).In legatura cu intalnirea din 05.03.1985 dintre E.D. si M.I. si D.W. (...) sursa poate relata urmatoarele: "(DW) in discutii a mentionat dificultatile intampinate de membrii comunitatii diplomatice din Bucuresti in aceasta iarna (in legatura cu asigurarea gazelor si caldurii). A aratat ca diplomatii acreditati la Bucuresti isi exprima nedumerirea in legatura cu acest lucru, intrucat de regula membrii corpului diplomatic sunt protejati in orice tara, in Romania insa ei au stat in conditii mai dificile decat populatia. A manifestat interes fata de eventualele masuri care vor fi luate in Romania pentru depasirea acestor dificultati. De asemenea, daca in Romania sunt discutate efectiv alternative de dezvoltare economica sau numai se repeta linia oficiala. A pus intrebari in legatura cu unele neconcordante intre cifrele publicate in presa privind indeplinirea planului de dezvoltarea a Romaniei (de exemplu, din anuarul statistic al R.S.R. reiese ca ponderea tarilor socialiste in comertul nostru exterior este de cca. 45%, pe cand din datele comunicatului de indeplinire a planului este de 54%."In legatura cu aceste informatii furnizate de Isarescu, CNSAS explica faptul ca Securitatea monitoriza cu atentie orice comentariu negativ la adresa nivelului de trai sub regimului comunist, cunoscut fiind faptul ca acesta urmarea promovarea ideii ca statul comunist era forma superioara de organizare politica si sociala, in care toate persoanele aveau un nivel de viata ridicat, iar meritul pentru aceasta stare de fapt se datora in exclusivitate partidului.In opinia CNSAS, informatiile furnizate de Mugur Isarescu au ingradit drepturile si libertatile fundamentale ale omului."Colegiul a aprobat Nota de Constatare si a dispus introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a actiunii in constatare pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii, pentru urmatoarea categorie de persoane:-art. 3 lit. q (guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedinte, vicepresedinte de banca si membrii consiliului de administratie din sectorul bancar)-1 persoana", se arata in comunicatul dat de institutie dupa o sedinta a Colegiului.Dosarul a fost inregistrat la 15 iunie la Curtea de Apel Bucuresti.In urma cu trei ani, Romania Libera a scris ca Mugur Isarescu a fost colaborator al Securitatii sub numele de cod "Manole".La acel moment, CNSAS nu avea posibilitatea sa verifice calitatea de colaborator al Securitatii a guvernatorului BNR, insa Parlamentul a modificat legea, adaugand persoana care ocupa aceasta functie intre cele pentru care poate fi solicitata aceasta verificare.Ziarul Bursa scria anul trecut ca avocatul Gheorghe Piperea a cerut CNSAS, printr-o asociatie pe care o conduce, sa verifice daca Mugur Isarescu a colaborat cu Securitatea, potrivit News.ro