Procurorul Lucian Papici s-a pensionat la 54 de ani. Klaus Iohannis a semnat decretul

Lucian Papici a fost eliberat din functie ca urmare a pensionarii. Are 54 de ani.El a avut doua mandate de sef al Sectiei I de combatere a coruptiei din DNA . In 2013, a preluat conducerea Serviciului pentru efectuarea urmarii penale in cauze de coruptie din cadrul Sectiei de combatere a coruptiei a DNA. A lucrat de-a lungul timpului in mai multe dosare celebre instrumentate de catre DNA, intre care "Trofeul calitatii" , "Caltabosul", "Valiza". In 2015, Papici s-a intors la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis.Presedintele Iohannis a semnat, vineri, si decretele pentru reincadrarea in functia de magistrati pentru Florica Laza - judecator la Tribunalul Bucuresti, Carmen-Marilena Popa - judecator la Tribunalul Alba, Adrian Doru Russu - judecator la Judecatoria Toplita, Vivi Florin Suiu - judecator la Judecatoria Resita.