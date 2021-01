Ministerul Justitiei anunta vineri numele procurorilor romani selectati sa lucreze in cadrul Parchetului European, condus de Kovesi

Atributiile unui procuror european

Procurorii europeni vor beneficia de instruire

Luni au fost intervievati trei candidati: Dana Manuela Ana, Cristina Dana Bunea si Camelia Elena Grecu, in timp ce marti s-au prezentat in fata comisiei Constantin Irina, Paul Chiosac, Claudia Irina Chivu, Alexandru Liviu Lascu, Florentina Mirica si Bogdan Florin Munteanu.Miercuri au sustinut interviurile George Nica, Gianina Oreviceanu, Gabriela Popa, Jean Nicolae Uncheselu si Elena Hach.Comisia de selectie a fost formata din ministrul Justitiei, Stelian Ion - presedinte; seful Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu; procurorul DNA Anca Jurma si Gheorghe Bocsan, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Potrivit calendarului selectiei, pe 29 ianuarie urmeaza sa fie afisate rezultatele Procurorii europeni delegati in Romania vor actiona in numele Parchetului European (EPPO) in statele lor si vor avea aceleasi competente ca procurorii nationali in ceea ce priveste investigatiile, urmaririle penale si trimiterea in judecata. EPPO va ancheta si va urmari penal fraude si alte infractiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE: fraudele la cheltuielile si veniturile bugetului UE, fraudele legate de TVA (daca implica cel putin doua state membre si prejudiciul este de cel putin 10 milioane euro), spalarea de bani provenind din sumele fraudate de la bugetul UE, coruptia activa si pasiva si deturnarea de fonduri care aduc atingere intereselor financiare ale UE, participarea la o organizatie criminala daca principalele activitati constituie infractiuni ce aduc atingere bugetului UE.EPPO isi poate exercita competenta si in cazul unor infractiuni cu repercusiuni la nivelul UE sau daca ar fi savarsite de functionari, alti agenti ai UE sau membri ai institutiilor UE, chiar daca prejudiciul este inferior sumei de 10.000 euro.Noua institutie a Parchetului European (European Public Prosecutor's Office - EPPO), condusa de fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi , a atribuit un contract de furnizare de "servicii specializate de training in domeniul de lucru al EPPO", training care va include cursuri de legislatie, jurisprudenta si tehnici de investigatie pentru personalul Parchetului, inclusiv pentru procurorii europeni.Contractul atribuit de EPPO consortiului format din EJTN si ERA a fost incheiat pe 2 ani si va putea fi reinnoit de 2 ori, pe perioade de cate un an. Valoarea de atribuire a fost de 469.400 euro plus TVA, pretul de achizitie fiind estimat initial la 500.000 euro plus TVA, relateaza Profit.ro