Procurorii cer arestarea in lipsa a lui Victor Micula Jr. Afaceristul a fost trimis in judecata pentru ca a facut perchezitii alaturi de patru politisti

Termenul pentru judecarea cererii de arestare este 28 decembrie 2020. Totodata, procurorii cer si arestarea celor patru politisti care i-au permis lui Micula Jr. sa se joace de-a politistul, potrivit portalului instantelor de judecata Victor Micula nu ar fi in tara, conform unor surse. Este prezent, insa, pe retelele de socializare cu videoclipuri in care isi spala jantele de la masina cu sampanie scumpa.Victor Micula, fiul magnatului bihorean Viorel Micula, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor.El si patru politisti din Oradea sunt urmariti penal, oamenii legii fiind acuzati ca i-ar fi permis afaceristului sa se imbrace in uniforma si sa participe alaturi de ei la o perchezitie corporala. Mai mult, politistii i-ar fi dat acces la baza de date a Ministerului Afacerilor Interne.Citeste si: