Procurorii DNA cer condamnarea la inchisoare a sotului sefei DIICOT. Detaliile dosarului de coruptie al fostului politist Dan Hosu

Procurorul de sedinta al DNA a depus concluzii de condamnare in cazul lui Dan Hosu. Pronuntarea in prima instanta va avea loc pe 15 septembrie 2020.Dan Hosu este cercetat pentru trafic de influenta, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la folosirea de informatii nedestinate publicitatii si dare de mita, la ultimul termen al procesului de coruptie de la Tribunalul Bucuresti, care a avut loc miercuri 1 septembrie, au declarat pentru G4media.ro surse judiciare.De asemenea, DNA a cerut si condamnarea fostei sefe a Consiliul de Administratie al Carpatica Asigurari Sibiu, Angela Toncescu, si a fostului sef al Serviciului de combatere a traficului cu migranti din cadrul IGPR, comisarul sef Marian Catarama, potivit acelorasi surse.Pe de alta parte, procurorul DNA a depus concluzii de achitare in cazul lui Sorin Tatu, patronul unei firme, acuzat de trafic de influenta, intrucat probele obtinute impotriva lui de SRI pe mandat de siguranta nationala (MSN) au fost inlaturate de instanta la termenul din 20 iulie 2020 ca urmare a deciziilor CCR . Detalii aici.