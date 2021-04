Un profesor din Iasi a obtinut daune morale de 10.000 de euro dupa ce un restaurant a refuzat sa il serveasca din cauza orientarii sale sexuale

Scandalul a avut loc in 2016, cand profesorul a fost dat afara din local din cauza orientarii sale sexuale. Acesta a declarat la momentul respectiv ca mergea in acel local de aproape opt ani, insa ar fi devenit tinta glumelor chelnerilor dupa ce au aflat ca este homosexual.Daniel Tudora a depus o plangere la Consiliul National de Combatere a Discriminarii, care a amendat localul cu 5.000 de lei. In apararea sa, patronul restaurantului a declarat ca profesorul i-ar fi facut avansuri unui ospatar.Profesorul a sustinut ca a fost pus intr-o postura dificila fata de persoanele care l-au insotit la restaurant in ziua cu pricina deoarece orientarea lui sexuala nu era subiect de discutii. Mai mult, a spus ca i-a fost afectata cariera de profesor universitar dupa ce cazul a aparut in presa, potrivit clujust.ro Astfel, instanta a hotarat ca suma de 10.000 de euro este o despagubire echitabila pentru prejudicial produs.