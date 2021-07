Profesor de sport din Neamt, retinut dupa ce ar fi trimis mesaje cu tenta sexuala mai multor minore

El este acuzat ca ar fi trimis mesaje cu conotatii sexuale si ar fi manifestat un comportament neadecvat fata de mai multe minore.''La data de 25 iunie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean Neamt au fost sesizati cu privire la faptul ca o minora, de 11 ani, a primit pe telefonul mobil mai multe mesaje ce contineau conotatii sexuale, de la o persoana ce s-a recomandat a fi profesorul de sport, la scoala la care minora era eleva'', precizeaza purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agent Georgiana Mosu.Potrivit sursei citate, din cercetari a rezultat faptul ca un barbat, in varsta de 28 ani, din Roznov, ar fi transmis prin intermediul unei retele de socializare unor minore mai multe mesaje cu conotatii sexuale.Totodata, persoana in cauza, in calitate de profesor de educatie fizica si sport la o unitate scolara din judetul Neamt, ar fi manifestat un comportament neadecvat cu tenta sexuala fata de mai multe minore, eleve la unitatea de invatamant unde acesta era incadrat.In urma probatoriului administrat, la data de 4 iulie, cel in cauza a fost retinut pentru 24 de ore.Luni, barbatul va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra Neamt, cu propunerea de luare a unei masuri preventive.Politistii continua cercetarile sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra Neamt.