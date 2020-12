VIDEO Protest la Palatul de Justitie, dupa condamnarea avocatului Robert Rosu in dosarul "Ferma Baneasa"

"Interzicerea identificarii avocatului cu clientul", "#alaturideRobert", "Alinierea justitiei penale la rule of law" - sunt mesajele de pe pancartele purtate de avocatii protestatari pe treptele din interiorul Palatului de Justitie.Gestul avocatilor vine dupa ce Uniunea Barourilor din Romania (UNBR) a criticat dur condamnarea avocatului Robert Rosu si a anuntat ca sustine protestul, inclusiv prin neparticiparea la sedintele de judecata ale completului de la Instanta suprema care l-a condamnat pe avocat.Astfel, intr-un comunicat de presa difuzat vineri, UNBR considera ca "discrepanta radicala" intre decizia de achitare data in cazul avocatului Robert Rosu de Curtea de Apel Brasov si condamnarea la 5 ani inchisoare aplicata de Instanta suprema "arata slabiciunile sistemului, cu consecinte asupra credibilitatii justitiei, atat in randul avocatilor, cat si al publicului larg"."Pornind de la cazul avocatului Robert - Mihaita Rosu, condamnat in dosarul 'Baneasa', la data de 17 decembrie 2020, UNBR readuce in discutia corpului profesional, a autoritatilor si a publicului problemele privind acuzarea si condamnarea avocatilor pentru demersurile facute in reprezentarea si consilierea clientului (...) In conditiile in care una dintre instante a constatat ca toate faptele avocatului se inscriu in exercitiul normal al profesiei de avocat (redactarea de contracte , notificari, memorii) si ca nu exista probe ca a comis vreo fapta de pretindere ori de primire a unor bunuri in schimbul promisiunii ca va interveni pe langa functionarii publici competenti sa dispuna restituirea bunurilor revendicate de unul dintre inculpatii pe care ii reprezenta, este inacceptabil si depaseste puterea de intelegere cum, in aceeasi speta, hotararea finala este radical diferita", declara UNBR.De cealalta parte, presedintele Instantei supreme, Corina Cretu , a transmis sambata, intr-un comunicat de presa, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie recunoaste si sustine dreptul fundamental la libera exprimare al oricarei persoane sau organizatii, inclusiv sub aspectul exprimarii unor aprecieri critice cu privire la hotararile judecatoresti, insa "discursul public la adresa serviciului public al justitiei ar trebui insa sa se caracterizeze, dincolo de contextul emotional, prin rigoare, echilibru si o minima echidistanta din partea tuturor persoanelor implicate".Joia trecuta, Robert Rosu, avocatul printului Paul al Romaniei, a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa.In acelasi dosar, Paul al Romaniei a primit 3 ani si 4 luni de inchisoare, iar omul de afaceri Remus Truica - 7 ani, ambele pedepse fiind cu executare.Acuzatiile din dosar vizeaza infractiuni comise in perioada 2006 - 2013 in diferite forme de participare, in interesul obtinerii unor bunuri de o valoare deosebita, printre care Padurea Snagov si Ferma Regala Baneasa, revendicate fara drept de printul Paul.Conform DNA , Remus Truica, avocatul Robert Rosu si israelienii Tal Silberstein si Benyamin Steinmetz au constituit, incepand din noiembrie 2006, un grup infractional care a avut ca scop dobandirea intregii averi revendicate nelegal de printul Paul, prin oferire de bani sau bunuri persoanelor din cadrul autoritatilor si institutiilor care detineau aceste proprietati.Printul Paul i-a promis lui Truica si asociatilor acestuia o cota parte importanta, intre 50% si 80% din valoarea bunurilor pe care le revendica in Romania, iar ulterior le-a transferat acestora bunurile pe masura obtinerii lor, prin contracte fictive de vanzare-cumparare cu firma Reciplia SRL, reprezentata de Remus Truica.Printul Paul, Remus Truica si ceilalti membri a grupului au ascuns ulterior natura ilicita a intelegerii, prin incheierea, la data de 1 noiembrie 2006, a unui contract de cesiune cu privire la bunurile aflate in proceduri administrative sau judiciare de restituire a proprietatii. Contractul a fost incheiat intre printul Paul si SC Reciplia SRL, fiind redactat de avocatul Robert Rosu.Prejudiciul in acest dosar se ridica la 145 milioane euro.Citeste si: Barometru: Care a fost impactul COVID-19 in 2020 si cum se vede 2021 in Romania