Grefierii ies in strada, nemultumiti de inghetarea salariilor

Actiunile de protest sunt sprijinite de 6.000 de membri ai sindicatelor grefierilor - grefieri, grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentaristi, grefieri statisticieni si specialisti IT, potrivit comunicatului.Manifestatiile sunt organizate de membri de sindicat din cadrul Sindicatului National al Grefei Judiciare DICASTERIAL, Sindicatului SinJust Bihor, Sindicatului Liber al Lucratorilor din Justitie "Grefierul" Alba, Sindicatului Dreptatea Bacau.Actiunile de protest planificate pentru joi urmeaza sa aiba loc in fata Prefecturilor din judetele Alba, Arges, Bihor, Bistrita-Nasaud, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Cluj, Dolj, Giurgiu, Gorj, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Teleorman, Valcea.Sindicalistii grefieri sunt nemultumiti de "proiectul de ordonanta de urgenta (...) care prevede ca salariile de baza se vor mentine la nivelul lunii decembrie 2020, iar cuantumul sporurilor si celelalte elemente ale sistemului de salarizare vor fi mentinute 'cel mult' la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, ceea ce deschide calea legala inclusiv la taieri ale veniturilor in masura in care nu vor fi bani la bugetul de stat".Sindicatele grefierilor subliniaza ca discutiile despre adoptarea ordonantei de urgenta privind masuri fiscal-bugetare, propusa spre aprobare, s-au purtat cu usile inchise, fara o consultare prealabila si transparenta cu organizatiile sindicale si profesionale din sectorul bugetar." (...) inca de la momentul in care a fost creionata Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, categoria noastra profesionala nu a fost sustinuta de niciun factor de decizie pentru a ni se recunoaste rolul vital in infaptuirea actului de justitie , astfel ca:- salariile de incadrare sunt inghetate inca de la elaborarea Legii 153/2017, fiind gresit calculate prin raportare la o alta valoare de referinta sectoriala; desi sporurile de care beneficiaza categoria noastra profesionala sunt calculate prin raportare la salariul de baza/indemnizatia de incadrare, prin OUG nr. 114/2018 au fost deja plafonate la nivelul lunii decembrie 2018;- cuantumul total al sporurilor se acorda diferentiat si neunitar intre angajatorii din cadrul autoritatii judecatoresti; indemnizatia de hrana se acorda in cuantum diferit sau nu se acorda deloc la unii dintre angajatorii din sistem; suntem singura categorie profesionala care nu a beneficiat de cresterea salariala de 25% reglementata prin Legea de salarizare in vigoare;- in prezent, pe rolul instantelor de judecata sunt sute de procese pentru rezolvarea inechitatilor salariale, iar aceasta OUG nu va face altceva decat sa mentina dezechilibrele salariale generate de aplicarea neunitara sau neaplicarea legilor succesive de salarizare si sa dea nastere unor noi litigii, ale caror dobanzi penalizatoare le va plati statul roman din banii contribuabililor;- in anul 2020, in urma unor proteste in strada, prim-ministrul de la acea vreme, Ludovic Orban , a decis constituirea unui grup de lucru interministerial pentru rezolvarea inechitatilor salariale cu care se confrunta grefierii, grup de lucru care, in contextul adoptarii acestei OUG, isi va inceta activitatea intrucat propunerile de solutionare vor fi in contradictie cu prevederile actului normativ", se mentioneaza in comunicatul organizatiilor sindicale ale grefierilor.