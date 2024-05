Puciul din Parchetul General

In Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a avut loc ceea ce ar putea fi numit un puci cu complicitatea unei parti din CSM, tocmai cand toata lumea era deja cu gandul la vacanta de Paste si 1 Mai.

Este directia in care duc toate informatiile pe care le-am obtinut de la surse de maxima credibilitate. In orice caz, operatiunea care l-a adus pe Bogdan Licu in pozitia de procuror general interimar in aplauzele luju.ro si ale Antenei 3 are multe semne de intrebare.

Cu aproximativ o luna inainte de expirarea mandatului sau de procuror general, impotriva lui Augustin Lazar a fost declansat un atac furibund de catre sursele de presa mai sus mentionate pe un motiv pe cat de emotional, pe atat de lipsit de relevanta pentru activitatea lui actuala, adica perioada in care a indeplinit prin rotatie, la fel ca ceilalti procurori ai Parchetului Alba Iulia, pozitia de sef formal al comisiei formale de eliberari conditionate a penitenciarului Aiud, aflat in zona de compententa a acestui parchet.

Multi s-au intrebat ce rost avea acest atac extrem de violent si intens impotriva unui procuror general aflat la final de mandat, in conditiile in care probabilitatea ca ministrul Justitiei din guvernul PSD sa-l propuna pentru al doilea mandat era egala cu zero. De altfel, dl Toader a si respins candidatura dlui Lazar dupa prima serie de interviuri organizate pentru selectarea noului procuror general.

Ads

Miza era, de fapt, chiar perioada de interimat care se anunta deja destul de lunga, cat timp in momentul incetarii mandatului dlui Lazar nu aveam nici macar o propunere avansata catre CSM, deci nu se trecuse nici macar de prima etapa a procedurii.

Mai mult, procurorul Daniel Horodniceanu a atacat in contencios administrativ, la Curtea de Apel Iasi, procedura declansata de Tudorel Toader in urma careia atat domnia sa, cat si ceilalti 3 candidati au fost respinsi.

Ads

De altfel, ministrul interimar al Justitiei Ana Birchall a si anuntat revocarea procedurii privind numirea procurorului general, pentru a declansa una noua.

Surse judiciare spun ca dl Lazar si-a aratat disponibilitatea de a asigura interimatul functiei, lucru pentru care, initial, Sectia de procurori a CSM ar fi fost de acord sa-l sprijine.

Sub presiunea scandalului Aiud, insa, majoritatea din sectie s-a sucit. A fost momentul in care dl Lazar si-a depus cererea de pensionare, nemaiavand niciun rost sa continue.

Urma asadar vacanta functiei de procuror general. In aceasta situatie,

art 15 al 4 din Regulamentul de Ordine Interioara al Ministerului Public, aprobat prin Ordin al ministrului Justitiei si publicat in Monitorul Oficial, prevede:

"In cazul vacantei functiei de procuror general, indiferent de cauza acesteia, atributiile ce ii revin in aceasta calitate sunt exercitate de drept de prim-adjunctul procurorului general, iar in cazul vacantei functiei de procuror general si a celei de primadjunct al procurorului general, indiferent de cauza acesteia, atributiile sunt exercitate de drept de adjunctul procurorului general".

Ads

Prim-adjunctul care trebuia sa preia de drept functia de procuror general este dna Laura Oprean. Surse judiciare spun ca domniei sale i-ar fi fost cerut consimtamantul pentru preluarea interimatului si l-ar fi dat.

Pentru tabara antijustitie ar fi fost insa o varianta la fel de proasta ca Augustin Lazar. Sunt de altfel foarte multi cei care spun ca dna Oprean a fost foarte implicata in conducerea PICCJ in mandatul dlui Lazar, deci am fi vorbit de continuitate.

Si, totusi, vineri - 19 aprilie, la numai cateva ore dupa acordul dnei Oprean, Sectia de procurori s-a reunit in conditii foarte discrete si l-a delegat in functie pe adjunctul Bogdan Licu, deci pe cel de-al doilea "la succesiune", conform ROI.

Hotararea 396/2018 a Sectiei pentru procurori a CSM face trimitere la art 57 al 7 a Legii 303/2004, potrivit caruia "in interesul serviciului, procurorii pot fi delegati, cu acordul scris al acestora, inclusiv in functii de conducere, dispozitiile alin. (1) - (6) fiind aplicabile in mod corespunzator.

Ads

Delegarea procurorilor la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori."

Ceea ce nu explica insa Hotararea 396 este de ce s-a trecut peste dna Oprean. Cat timp dna Oprean si-a dat consimtamanul la fel ca dl Licu, in privinta ambilor a fost declansata procedura administrativa, cum a fost facuta alegerea intre cei doi, pe ce criterii?

CSM invoca temeiul legal al art 57 din L 303, care se refera la o posibilitate si nu este imperativ, dar nu explica de ce in aplicarea lui a trecut peste ordinea stabilita de ROI si a pus locul al 3-lea peste locul al 2-lea.

Inteleg ca in plenul Sectiei de procurori nu s-a discutat despre consimatamantul cerut dnei Oprean. Chiar si asa, cum de nu s-a pus problema sa-i fie cerut si sectia s-a dus intins catre dl Licu, care nici macar nu era in tara, ci in Elvetia, unde invata copilul sau, si a trimis consimtamantul prin fax.

De altfel, spun surse judiciare, dna Oprean a si contestat hotararea de delegare a dlui Licu.

Ads

Surse din CSM pretind ca sectia ar fi dorit ca prin aceasta delegare sa fie consfintit dreptul acesteia de a numi interimarul prin delegare. O explicatie periculoasa avand in vedere ca orice viciu in desemnarea dlui Licu poate avea consecinte asupra actelor intocmite in numele procurorului general, de exemplu, infirmari si confirmari de acte, conflicte de competenta etc.

Decizia a fost primita cu mare satisfactie de tabara antiJustitie. Dl Licu are un profil care ii convine. Si nu este vorba doar despre ceea ce se spune in PICCJ, ca acolo unde trebuie facut un aranjament, o smecherie ceva, este de competenta lui Bogdan Licu.

Este un fapt ca dl Licu, acuzat de plagiat in teza de doctorat coordonata de Gabriel Oprea, a cerut sa-i fie retras titlul de doctor, Ministerul Edcatiei a refuzat sa dea curs cererii sale, iar dl Licu a dat in judecata Ministerul Educatiei. Deci procurorul general interimar se judeca acum cu Ministerul Educatiei pentru a-i fi retras la cerere titlul de doctor pe care este acuzat ca l-a obtinut prin plagiat.

Mi-e greu sa gasesc o alta explicatie pentru aceasta solicitare de renuntare la titlu in afara de recunoasterea implicita a plagiatului.

Si exista unele semne ca aceia multumiti de numirea dlui Licu au mizat corect.

Surse din PICCJ spun ca dl Licu manifesta deja un interes deosebit pentru sectia parchetelor militare, pe care doreste sa o coordoneze. Acolo este instrumentat printre altele dosarul 10 August.

O alta victorie importanta este ca pentru prima data Sectia de procurori din CSM pare sa fi pus genunchiul jos dupa o perioada in care a fost o reduta necucerita. Sectia a cedat in fata scandalului Lazar si a ales preferatul taberei luju-Antena3.

Ca a facut-o din dorinta de a avea liniste (cel mai probabil, in opinia mea), ca e un blat, fapt este ca plecarea lui Augustin Lazar mai produce un efect indelung asteptat - spargerea Sectiei de procurori.

Ads