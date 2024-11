Tanarul de 17 ani, din Craiova, suspectat de propaganda jihadista si ridicat, marti, de procurorii DIICOT, a fost retinut, dupa ce a fost audiat, timp de peste doua ore de anchetatori.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca tanarul a fost retinut pentru a fi supus unei expertize psihiatrice, iar in urma acesteia anchetatorii vor decide in ce stare ar trebui sa fie cercetat in continuare.

El si-a dat acordul sa fie expertizat psihiatric si va fi dus, miercuri, in acest scop, la Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici".

Anchetatorii au luat decizia ca tanarul sa fie examinat de un psihiatru pentru a avea certitudinea ca acesta se afla in deplinatatea facultatilor mintale, au mai spus sursele citate.

Anchetatorii l-au adus in jurul orei 17.15, la sediul central al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), pe tanarul de 17 ani, elev la un liceul din Craiova, suspectat de promovare a unui mesaj, prin orice mijloace, in public, cu intentia de a instiga la savarsirea unei infractiuni, indiferent daca mesajul sustine sau nu in mod direct terorismul ori daca au fost savarsite sau nu respectivele infractiuni. Pedeapsa pentru aceasta fapta este inchisoarea de la sase luni la trei ani.

Fiind minor, tanarul a fost audiat in prezenta unui psiholog, potrivit unor surse judiciare.

Procurorii au facut, marti, perchezitii la locuinta acestuia, de unde au fost ridicate documente, materiale de propaganda jihadista si sisteme informatice.

Anchetatorii au informatii ca tanarul promova in mod sistematic, in mediul virtual, prin intermediul platformelor online, mesaje de sustinere a organizatiilor teroriste, filme in care erau prezentate decapitari ale unor persoane capturate de membri ai gruparii ISIS, dar si materiale video cu mesaje de amenintare si folosire a unor mijloace de natura sa puna in pericol viata si integritatea persoanelor, au precizat sursele citate.

Familia tanarului, elev in clasa a XI-a la Liceul Tehnologic Auto din Craiova, spune ca acesta a renuntat in urma cu doi ani la religia crestin-ortodoxa si a trecut la cea islamica. De asemenea, bunicul baiatului afirma ca acesta mergea frecvent "la o biserica musulmana".

Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Dolj sustin ca tanarul nu avea un comportament suspect in timpul orelor de curs.

Baiatul provine dintr-o familie destramata, mama sa fiind angajata la Regia Autonoma de Transport Craiova, iar tatal sau fiind liberat recent din penitenciar.

