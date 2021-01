Radu Mazare, achitat definitiv dupa ce in prima instanta a fost condamnat la sase ani si jumatate de inchisoare. Decizia, intr-un caz privind vanzarea unor terenuri in Mamaia

In acest caz, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au considerat ca ar fi realizat un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro.Curtea de Apel Constanta a hotarat, luni, sa desfiinteze hotararea atacata, a rejudecat dosarul si a decis achitarea fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, pentru abuz in serviciu, dar si a Sorinei Gina Hortolomei Moscu si SC Mehmetoglu SRL pentru spalare de bani.In luna mai 2018, Radu Mazare fusese condamnat in acest dosar de Tribunalul Constanta la trei ani si jumatate de inchisoare pentru vinderea la un pret subevaluat a unuia dintre terenuri, la patru ani si jumatate de inchisoare pentru ca a vandut tot la pret subevaluat un alt teren si la doi ani si jumatate de inchisoare deoarece nu a suspendat din functie mai multi angajati ai primariei care fusesera trimisi in judecata. Astfel, instanta a decis contopirea pedepselor rezultand ca Radu Mazare trebuia sa ispaseasca o pedeapsa de sase ani si jumatate de inchisoare.Cealalta persoana judecata in acest dosar, Sorina Gina Hortolomei Moscu, primise o condamnare de doi ani si unsprezece luni de inchisoare cu suspendare.Totodata, societatile judecate in acest dosar au primit in total amenzi penale care se ridica la un milion de lei.Potrivit rechizitoriului, in 12 octombrie 2004, Radu Mazare, in calitate de primar al municipiului Constanta, si-a indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu legate de corecta gestionare si administrare a patrimoniului orasului, cu ocazia vanzarii la un pret derizoriu, considera procurorii DNA , de 23,56 euro/m.p., a unui teren in suprafata de 15.465,91 m.p., situat in statiunea Mamaia.Prin aceasta fapta, procurorii anticoruptie au stabilit ca a fost provocata o paguba de 1.104.884,16 euro unitatii administrativ teritoriale si totodata au fost obtinute foloase necuvenite cumparatorului bunului.In 28 februarie 2007, Radu Mazare si-a indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu legate de corecta gestionare si administrare a patrimoniului orasului, cu ocazia vanzarii, la un pret modest, a doua terenuri in suprafata de 11.890 m.p. si 502,81 m.p., apartinand Primariei Constanta, fapta prin care a fost provocata municipiului Constanta o paguba de 2.971.420 euro si totodata au fost obtinute foloase necuvenite cumparatorului bunului, mai spuneau procurorii DNA."Concret, inculpatul Mazare Radu Stefan a stabilit cu intentie o valoare diminuata, fata de valoarea comerciala reala, pentru o suprafata de 11.890 m.p. teren situata in intravilanul municipiului Constanta, statiunea Mamaia, apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, in cadrul unei actiuni de vanzare a acestuia. Terenul respectiv a fost cumparat de SC Mehmetoglu SRL, reprezentata legal de inculpata Hortolomei Moscu Sorina Gina", au mentionat procurorii DNA.In 31 mai 2007, Sorina Gina Hortolomei Moscu si SC Mehmetoglu SRL au dobandit, prin cumparare, de la RAEDPP Constanta, un teren in suprafata de 502,81 m.p. cunoscand ca pretul atribuit era cu mult diminuat fata de valoarea comerciala reala.Terenul respectiv a fost ulterior transferat societatilor comerciale SC Bulevard SA (la data de 31.10.2007) si SC Millenium Global Development SA (la data de 16.12.2010), reprezentante de catre Sorina Gina Hortolomei Moscu."Tranzactiile respective s-au facut prin cresterea succesiva a pretului, astfel incat SC Millenium Global Development SA a dobandit terenurile respective la o valoare aproximativ egala cu cea de piata, fiind disimulata provenienta ilicita a acestor terenuri", au mai aratat procurorii.De asemenea, el a mai fost acuzat de procurori ca nu a suspendat mai multi angajati ai Primariei Constanta, care fusesera trimisi in judecata pentru diverse infractiuni Radu Mazare ispaseste in prezent o pedeapsa de noua ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor din Mamaia. De asemenea, el este judecat in mai multe dosare instrumente de catre procurorii DNA.Citeste si: