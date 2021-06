Fost ministru al Justitiei, despre decizia CCR prin care se opune hotararii CJUE: "Invita la nerespectarea Tratatului de Aderare. Util pentru posibile derapaje de la principiile UE"

CCR: Hotararea CJUE nu aduce elemente de noutate iar dreptul Uniunii nu are prioritate fata de Constitutia Romaniei

"Astazi Curtea Constitutionala explica printr-un comunicat de presa cum ca hotararea CJUE in cauza C-355/2021 trebuie ignorata. CJEU, pe scurt si neacademic, pune sub un mare semn de intrebare justificarea infiintarii SIIJ. CJEU zice exact asa:"Curtea precizeaza ca, pentru a fi compatibila cu dreptul Uniunii, o astfel de reglementare trebuie, pe de o parte, sa fie justificata de imperative obiective si verificabile legate de buna administrare a justitiei si, pe de alta parte, sa garanteze ca aceasta sectie nu poate fi utilizata ca instrument de control politic al activitatii judecatorilor si a procurorilor mentionati si isi exercita competenta cu respectarea cerintelor prevazute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumita in continuare "carta"). In lipsa indeplinirii acestor cerinte, reglementarea mentionata ar putea fi perceputa ca urmarind instituirea unui instrument de presiune si de intimidare a judecatorilor, ceea ce ar aduce atingere increderii justitiabililor in justitie . "Pentru orice om rational, CJUE arata foarte clar ca in absenta acelor imperative si a garantiilor ca SIIJ nu este un instrument politic, infiintarea SIIJ ar putea fi un instrument presiune si intimidare a magistratilor. Simplu, ca buna ziua. Curtea de Apel Pitesti chiar a luat de buna decizia CJUE si intaietatea dreptului Uniunii asupra dreptului intern si printr-o hotarare istorica, definitiva, statueaza ca - urmare a deciziei CJUE - SIIJ nu mai poate continua sa existe.Aici s-ar incheia povestea. Dar suntem in Romania si intra in scena CCR. Care spune niet, nu e asa, statul de drept o fi avut el capul spart, e insa optiunea legiuitorului si e ok. Aici publicul trebuie sa isi puna ingrozit mainile la ochi. Sa speram ca povestea continua cu alte Instante curajoase si fara actiuni disciplinare de la Inspectia Judiciara care nici ea nu sta bine in decizia CJUE.Ce avem noi de invatat de aici? Pai sa deschidem Constitutia. Care la art 148 stabileste principiul intaietatii dreptului european. Asta inseamna ca daca CJUE instanta suprema in UE zice ceva e obligatoriu. CCR mai are calea Articolului 146 care ar putea declara neconstitutional Tratatul si Actul de Aderare a Romaniei. Caci altfel, prin decizia de azi invita la nerespectarea Tratatului. Plus ca CCR azi inventeaza un nou principiu in care Constitutia nu e lege interna in sensul art 148 si deci nu mai opereaza intaietatea dreptului Uniunii (?!). Si nici CJUE nu poate contrazice CCR. Halucinant si extrem de convenabil, depinde de unde privim. Convenabil si util pentru posibile derapaje de la principiile Uniunii. Normal, ca doar nu o sa ii lasam noi pe straini sa ne zica ei cum sa ne conducem tara. Ei numai sa dea bani, cu nemiluita, ca pentru asta suntem stat membru.Cei care ati trecut examenul de anul I la Constitutional intelegeti ceva? Intelegeti cum in ierarhia normelor interne Constitutia e in varful piramidei si in afara ei, caci nu e lege interna? E un fel de pisica a lui Schroedinger, si in cutie si in afara ei.In fine, las constitutionalistilor sa deconstruiasca enormitatile din comunicatul CCR de azi, 8 iunie. Aceeasi zi in care MCV prin raportul publicat la pranz zice ca SIIJ trebuie desfiintata. Si MCV are caracter obligatoriu, dixit tot CJEU, tot in cauza despre care am vorbit, contrazis evident de CCR care a identificat vreo 50 de tonuri de gri ca sa zica fix contrar CJUE", a scris Raluca Pruna. Curtea Constitutionala (CCR) a decis marti, 8 iunie, ca infiintarea Sectiei Speciale de anchetare a magistratilor este constitutionala. Decizia s-a luat cu majoritate de 7 la 2. Au votat impotriva judecatoarele Livia Stanciu si Simina Tanasescu.Potrivit deciziei CCR de marti, desfiintarea Sectiei Speciale nu poate fi decisa decat de Parlament, se arata intr-un comunicat al CCR.CCR a atras atentia judecatorilor de la instantele ordinare de judecata ca nu pot aplica decizia Curtii de Justitie a UE (CJUE) in detrimentul deciziilor CCR.Pe 7 iunie, Curtea de Apel Pitesti a dat o decizie definitiva care statueaza "desfiintarea" Sectiei Speciale ca urmare a hotararii Curtii de Justitie a UE (CJUE)."Legea fundamentala isi prezerva pozitia ierarhic superioara in virtutea art.11 alin.(3) din Legea fundamentala, art.148 neatribuind dreptului Uniunii prioritate de aplicare fata de Constitutia Romaniei, astfel ca o instanta judecatoreasca nu are abilitarea de a analiza conformitatea unei dispozitii din "legile interne", constatate ca fiind constitutionala printr-o decizie a Curtii Constitutionale, cu dispozitiile de drept european prin prisma art.148 din Constitutie", se arata in comunicatul CCR.