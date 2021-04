Raluca Pruna, dupa ce seful CSM a reclamat-o pentru critici aduse pe Facebook: "Nu am un nume pentru cei care se tem de oamenii liberi - as avea unul dar e greu traductibil..."

"Ce este independenta institutionala? Independenta justitiei? Dar libertatea individuala? Depinde de perspectiva si de scoala de gandire.Mie, libertatea mea individuala imi permite sa spun adevarul asa cum il inteleg. Libertatea mea devine mai ampla cu fiecare zi in care invat sa nu cad in capcana de a crede ca as avea mereu dreptate. Pentru asta e nevoie de o cultura a gandirii critice si a argumentului frumos conturat. Si de interlocutori cu aceeasi deschidere. Am avut norocul sa fi avut mereu in mediul meu privat si profesional astfel de interlocutori.Aceasta libertate pe care mi-o castig in fiecare zi imi mai permite sa nu ma las usor speriata pentru ca pur si simplu nu am ce pierde cand spun onest adevarul. Tot libertatea mea ma face sa ma bucur sa fiu contrazisa cu argumente. Sclavii voluntari nu ma sperie absolut deloc. De pilda acum, in pandemie, cel mai speriata as fi de cel care nu poarta masca si mi-ar putea stranuta in fata. In rest, ma bazez in asertiunile mele pe cateva repere morale solide, o experienta intr-un domeniu, pe evidenta si pe logica elementara.Despre independenta justitiei s-au scris multe carti. Si o putem defini functie de ce libertate individuala ne definim fiecare in propriile vieti. Independenta justitiei poate insemna multe lucruri care nu incap aici. Acum important e ca independenta justitiei nu inseamna deloc intimidarea magistratilor, adica a celor care infaptuiesc justitia. Independenta justitiei nu este nici limitarea dreptului lor constitutional la opinie in numele unei independente abstracte, a unei justitii retrase din cetate in atmosfere olimpiene in care niciun dubiu nu mai are loc.Independenta oricarui sistem, fie el si al justitiei, se construieste cu oameni liberi si nu poate coexista cu o lume careia i se taie vocea. Nu e nicio independenta in scenariul in care cei care rup corul tacerii pentru ca gandesc, au indoieli si exprima opinii sunt scosi in fata plutonului pentru a fi sanctionati exemplar. Nu am un nume pentru cei care se tem de oameni liberi - as avea unul dar e greu traductibil...", a scris fostul ministru al Justitiei.Publicatia g4media a scris miercuri , 21 aprilie, ca Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Bogdan Mateescu a reclamat-o pe Raluca Pruna forului pe care il conduce pentru un mesaj critic postat de aceasta pe pagina sa de Facebook.In postare, Raluca Pruna catalogheaza CSM ca fiind "penibil, ridicol si decuplat de orice legatura cu menirea sa constitutionala".Mai mult, fostul ministru al Justitiei sustine ca CSM este "in majoritatea sa o adunatura de tate juridice si de magistrati nascuti cu credinta ca destinul lor nu poate fi decat acela de sef din ziua intai, toti aliniati intr-un sindicat prost."Reactia lui Pruna a venit in contextul in care Bogdan Mateescu a cerut Inspectiei Judiciare verificari dupa ce ministrul justitiei, Stelian Ion, a declarat ca va solicita un control la unitatile de parchet pentru a verifica cum sunt declinate sau preluate anumite dosare.