Proiectul privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane, aprobat in Comisia Juridica din Senat

Proiectul pentru aprobarea OUG nr.91/2019 privind desfiintarea IRRD 1989, precum si pentru abrogarea legii de infiintare a institutului a revenit in dezbatere la Senat, dupa ce forma trimisa la promulgare cu titlul "Lege pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.91/2019 privind desfiintarea IRRD 1989" a facut obiectul unei sesizari de neconstitutionalitate, formulata de Guvern, cu obiectii respinse de CCR , dar si al unei cereri de reexaminare din partea presedintelui Klaus Iohannis Consideram ca solutia adoptata de Parlament in sensul respingerii ordonantei de desfiintare a IRRD 1989 trebuie reanalizata, in conditiile in care acest institut si-a dovedit de-a lungul timpului ineficienta. In acest sens, apreciem ca solutia legislativa de aprobare prin lege a OUG nr. 91/2019 ar fi in total acord cu prerogativele de control parlamentar conferite de legiuitorul constituant Parlamentului (...).Din aceasta perspectiva, decizia de a remedia cheltuirea ineficienta de fonduri publice prin desfiintarea institutiilor care nu servesc scopului pentru care acestea au fost create reprezinta nu numai o atitudine consonanta cu rolul conferit Parlamentului prin Legea fundamentala - aceea de organ reprezentativ suprem al poporului roman - ci si o proba de atasament al parlamentarilor, in exercitarea mandatului, fata de interesele cetatenilor, precum si o dovada de autentica moralitate", se precizeaza in cererea de reexaminare a presedintelui Romaniei. Proiectul face parte din categoria legilor organice , Senatul fiind for decizional.Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris, miercuri, pe Facebook , ca asteapta de mult timp aceasta lege, care prevede desfiintarea "celui mai faimos institut pentru inutilitatea sa"."Astept de mult timp legea asta! Vine tarziu, dar e o gura de aer proaspat. Senatorii juristi ai majoritatii au votat pentru desfiintarea celui mai faimos institut pentru inutilitatea sa, condus de doi indivizi judecati pentru crime impotriva umanitatii in Dosarul Revolutiei: Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu. Au primit ani intregi bani multi de la bugetul de stat ca sefi ai Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Ca sa tina umbra deasa pe evenimentele din 1989.In sedinta Comisiei juridice, PSD -istii au reactionat in bataie de joc la adresa romanilor, care asteapta de mai bine de 30 de ani sa afle adevarul despre cele intamplate in 1989", afirma Gorghiu.