GRECO: Respectarea de catre Romania a recomandarilor de prevenire a coruptiei cu privire la parlamentari, judecatori si procurori ramane nesatisfacatoare

GRECO concluzioneaza ca Romania a implementat in totalitate doar cinci din cele 18 recomandari ce rezulta dintr-o evaluare din 2015 si dintr-o procedura de evaluare ad-hoc a Regulii 34 lansate in 2017 cu privire la aspecte legate de reforma judiciara.In ceea ce priveste membrii parlamentului, nivelul de implementare ramane neschimbat, cu exceptia unor cerinte procedurale, cu doar doua din cele noua recomandari implementate. Avand in vedere importanta acestor recomandari pentru prevenirea coruptiei in randul parlamentarilor, GRECO subliniaza ca este necesara o actiune mai hotarata pentru implementarea acestora.In legatura cu prevenirea coruptiei cu privire la judecatori si procurori, in urma reformelor puternic criticate ale sistemului de justitie penala (2017-2018) din Romania si a deciziei GRECO de a aplica procedura sa ad-hoc, GRECO recunoaste acum ca au fost luate unele masuri si initiative mai promitatoare sunt in curs care au potentialul de a rectifica multe dintre neajunsuri.Un proiect promitator de lege privind statutul magistratilor din Romania este in curs de desfasurare si este in prezent supus consultarii publice. Acesta prevede o procedura mai transparenta si criterii de evaluare mai obiective pentru numirea procurorilor in functiile cele mai inalte si se ocupa de asemenea de raspunderea judecatorilor.Un rol mai puternic pentru Consiliul Suprem al Magistraturii ( CSM ) in acest proces este inca necesar, iar implicarea puterii executive, adica a ministrului justitiei, in numirea sau revocarea celor mai inalti procurori ar trebui diminuata pentru a asigura independenta judiciara. De asemenea, trebuie stabilite criterii obiective si clare, bazate pe merit si calificare, pentru promovarea judecatorilor si procurorilor in functii superioare.GRECO saluta de asemenea consolidarea in continuare a competentelor de supervizare ale CSM si Inspectiei Judiciare, precum si desfasurarea initiativelor de formare si constientizare ce vizeaza intarirea, consolidarea integritatii judiciare si asigurarea unor proceduri disciplinare mai uniforme si rapide in sistemul judiciar.GRECO a solicitat autoritatilor romane sa furnizeze un actualizare a masurilor luate pentru implementarea recomandarilor aflate in asteptare pana cel tarziu la 31 martie 2022.Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) este un organism al Consiliului Europei care isi propune sa imbunatateasca capacitatea membrilor sai de a lupta impotriva coruptiei prin monitorizarea respectarii de catre acestea a standardelor anticoruptie. El ajuta statele sa identifice deficientele in politicile nationale anticoruptie, fapt ce determina reformele legislative, institutionale si practice necesare. In prezent, acesta cuprinde cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, Belarus, Kazahstan si Statele Unite ale Americii.