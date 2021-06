Raportul MCV critica Romania pentru numirea procurorilor sefi la DIICOT si Parchetul General in ciuda avizului negativ al CSM DOCUMENT

Sectia Speciala este si ea criticata din nou

"Cu amendamentele din 2018-2918 la legile Justitiei inca in vigoare, ingrijorarile legate de afectarea sistemului de justitie raman valide.De la ultimul raport, au fost numiti noi sefi ai parchetelor, dar ingrijorarile de lunga durata cu privire la procedura raman. La inceputul anului 2020, una dintre primele actiuni ale ministrul justitiei de atunci urma sa organizeze proceduri de selectie cu cresteretransparenta, pentru a numi noi conduceri pentru serviciile de urmarire penala.Cu toate acestea, in timp ce noul procuror sef DNA a fost numit in urma unei opinii pozitive a CSM, procurorul general si procurorul sef al Directiei de ancheta de criminalitate organizata si terorism (DIICOT) au fost numiti in ciuda unei opinii negative a CSM. Sectia pentru procurorii CSM raporteaza in continuare ca procurorii care au votat respingerea candidatilor la procurorul general si DIICOT au fost supusi unor presiuni ca urmare a SIIJ. Au existat alte cazuri in 2020 in care ministrul Justitia a nesocotit opinia CSM pentru posturile de adjunct de conducere.Pe scurt, recomandarea CVM privind numirea procurorului sef DNA a fost rezolvat. Procesul legislativ in curs de modificare a legilor justitiei include dispozitii care vizeaza abordarea celorlalte recomandari privind procuratura numirile si indeplinirea recomandarilor pot fi evaluate atunci cand procesul a fost completat.", arata raportul MCV al Comisiei Europene.in februarie 2020 presedintele Klaus Iohannis a semnat decretele pentru numirea in functii a noilor sefi la Parchetul General, DNA si DIICOT, acceptand astfel propunerile ministrului Justitiei de la acea vreme Catalin Predoiu Gabriela Scutea a fost numita in functia de procuror general, Crin Bologa, in functia de procuror-sef al DNA, iar Giorgiana Scutea, in functia de procuror-sef al DIICOT. De mentionat ca Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ pentru Gabriela Scutea si Giorgiana Hosu. Intre timp, Giorgiana Hosu a demisionat de la conducerea DIICOT (in septembrie 2020), dupa ce sotul acesteia, Dan Hosu, a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu suspendare, pentru fapte de coruptie In raportul publicat marti, Comisia Europeana noteaza ca de la ultimul raport MCV, din 2019, au fost numiti noi procurori-sefi, dar ca ingrijorarile privind procedura de numire a acestora raman valabile."In special, existenta si functionarea Sectiei Speciale pentru magistrati SIIJ ramane o ingrijorare majora", mai arata Comisia Europeana.Consiliului Superior al Magistraturii (SCM) este criticat pentru pozitia ambigua in ceea ce priveste desfiintarea SIIJ."Un alt exemplu in care CSM nu a reusit sa articuleze o pozitie clara si sa contribuie la dezbaterea publica este reactia CSM la proiectul de lege de demontare a SIIJ. Desi proiectul de lege de la ministrul justitiei a fost in conformitate cu recomandarile CVM, Comisiei de la Venetia si GRECO, CSM a dat un aviz negativ cu privire la proiect si a solicitat noi garantii, dar in ciuda dezbaterii de lunga durata pe aceasta tema, nu a definit ce ar trebui sa fie acestea", se mai arata in documentul citat.

