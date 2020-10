VIDEO Nicolae Robu, dupa ce a fost trimis oficial in judecata: "E profund nedrept. Rau trebuie sa fi deranjat eu pe cineva"

Intr-o postare pe pagina sa de Facebook , Robu sustine ca doar doua din cele 207 vanzari ilegale ii sunt imputate lui, iar cele doua vanzari nu au nicio legatura cu vanzarea de locuinte din centrul orasului."Eu sunt prezent in cauza nu cu vanzarea de case bune din centrul orasului catre clanuri si persoane suspuse, ci cu vanzarea a doua maghernite dintr-un fund de curte, amenajate dintr-o fosta magazie de lemne si date de o comisie din care eu nici macar nu am facut parte unor amarati, cazuri sociale indubitabile, date cu semnatura mea, asta e adevarat, insa cu semnatura mea precedata de 4 semnaturi care imi garantau legalitatea (in paranteza fie spus: avocatii sustin, invocand inclusiv sentinte definitive in acest sens, ca, de fapt, chiar nici n-a fost incalcata nicio lege, dar asta-i alta discutie!)", a aratat Robu.In continuarea postarii sale, Nicolae Robu arata, citand din rechizitoriu, care sunt faptele care i se imputa."Drept este ca din 2017 -deci: de 3 ani!-, numele meu sa apara de cateva ori pe an, intamplator de fiecare data in momente cheie, asociat cu vanzarea ilegala a sute de case din centrul orasului catre clanuri si persoane suspuse si cu crearea, in acest fel, a unui prejudiciu de milioane si milioane de euro? E drept asa ceva, oare? E profund, profund nedrept! Eu am iesit in strada pentru o justitie independenta -si nu regret!-, dar independenta de influente politice, economice si de orice alt fel, nicidecum independenta de dreptate! Rau trebuie sa fi deranjat eu pe cineva! Poate tocmai prin faptul ca -lucru mai putin stiut!- EU AM FOST CEL CARE A CERUT sa se cerceteze aceste vanzari si restituiri si, chiar mai larg, TOATE transferurile de proprietate din avutia publica in diverse avutii private, TOATE! Asta nu prea s-a stiut! Ei, la momentul potrivit, o sa va prezint documentul prin care am facut-o!", a declarat Nicolae Robu.