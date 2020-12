Reactia Uniunii Nationale a Barourilor dupa condamnarea unui avocat in dosarul Ferma Baneasa: "Este inacceptabila represiunea de natura penala"

UNBR anunta ca va sesiza Inspectia Judiciara si Consiliul Superior al Magistraturii pentru a verifica felul in care au fost administrate probele in aceasta cauza, conform unui comunicat de presa "Discrepanta radicala intre cele doua hotarari judecatoresti privindu-l pe avocatul Robert-Mihaita Rosu (n.r - cea a Curtii de Apel Brasov si cea a ICCJ) arata slabiciunile sistemului, cu consecinte grave asupra credibilitatii justitiei", considera UNBR.Avocatii arata ca este inacceptabila o discrepanta atat de mare intre hotararea de achitare a avocatului Robert-Mihaita Rosu la Curtea de Apel Brasov si condamnarea acestuia la 5 ani inchisoare cu executare la ICCJ, iar "aceasta indica o slabiciune a sistemului, cu consecinte asupra credibilitatii justitiei, atat in randul avocatilor, cat si a publicului larg"."In conditiile in care una dintre instante a constatat ca toate faptele avocatului se inscriu in exercitiul normal al profesiei de avocat (redactarea de contracte , notificari, memorii) si ca nu exista probe ca a comis vreo fapta de pretindere ori de primire a unor bunuri in schimbul promisiunii ca va interveni pe langa functionarii publici competenti sa dispuna restituirea bunurilor revendicate de unul dintre inculpatii pe care ii reprezenta, este inacceptabil si depaseste puterea de intelegere cum, in aceeasi speta, hotararea finala este radical diferita", argumenteaza UNBR, care anunta ca va sesiza Inspectia Judiciara si Consiliul Superior al Magistraturii pentru a efectua o verificare temeinica privind felul in care au fost administrate probele in cauza respectiva.In functie de motivarea completa a hotararii de condamnare, precizeaza ca nu vor ezita sa recurga si la alte actiuni de protest pentru apararea principiilor profesiei si a garantiilor dreptului de aparare."Avand in vedere ca acest caz este de natura sa creeze temeri grave in randul avocatilor privind riscurile raspunderii juridice a avocatului pentru activitatea de consultanta si reprezentare, aceste aspecte trebuie clarificate.UNBR reafirma decizia de a lupta pentru apararea principiului potrivit caruia avocatul nu poate face obiectul unei represiuni de natura penala pentru sustinerile si consultatiile bazate pe interpretarea legii si a situatiei de fapt, indiferent de caracterul corect sau incorect al tezelor dezvoltate. In absenta unei atare garantii, dreptul la aparare este intimidat si lipsit de orice substanta prin supunerea avocatului amenintarii cu tragerea la raspundere penala prin asocierea lui cu faptele imputate celui pe care il reprezinta", scrie UNBR.Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, israelienii Benyamin Steinmetz si Tal Silberstein au primit cate cinci ani de inchisoare, iar Printul Paul - trei ani si patru luni, iar avocatul Robert Mihaita Rosu - cinci ani.De asemenea, jurnalistul Dan Andronic a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. ICCJ i-a obligat pe cei condamnati la plata mai multor sume de bani, iar terenurile revin statului roman.Citeste si: