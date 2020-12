Reactie dura a noului sef al CSM, dupa ce Uniunea Nationala a Barourilor din Romania i-a luat apararea avocatului condamnat in dosarul "Ferma Baneasa"

"Hotararea judecatoreasca este un pilon fundamental al statului de rept. Consideri inacceptabile orice atacuri publice sau particulare fata de dispozitiile definitive ale instantelor judecatoresti", a scris Bogdan Mateescu pe pagina sa de Facebook Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) a reactionat public dupa condamnarea avocatului Robert Mihaita Rosu, de la casa de avocatura Tuca Zbarcea si Asociatii, implicat in dosarul Ferma Baneasa. UNBR a transmis un comunicat de presa in care califica drept "inacceptabila represiunea de natura penala asupra avocatului pentru consultatiile si sustinerile facute in calitate de reprezentant"."Discrepanta radicala intre cele doua hotarari judecatoresti privindu-l pe avocatul Robert-Mihaita Rosu (n.r - cea a Curtii de Apel Brasov si cea a ICCJ) arata slabiciunile sistemului, cu consecinte grave asupra credibilitatii justitiei", arata UNBR.Curtea de Apel Brasov l-a achitat pe avocatul Robert Rosu, insa ICCJ i-a dat p sentinta de 5 ani de inchisoare cu executare pentru 4 infractiuni : "constituirea unui grup infractional organizat, trafic de influenta, in forma continuata, complicitate la spalarea banilor, in forma continuata si complicitate la abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru altul un folos necuvenit cu consecinte deosebit de grave (2 fapte)", potrivit unui comunicat al DNA Uniunea Barorurilor considera ca discrepanta dintre cele doua sentinte "indica o slabiciune a sistemului, cu consecinte asupra credibilitatii justitiei, atat in randul avocatilor, cat si a publicului larg".