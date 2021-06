Primele reactii dupa ce instanta a decis ca Sectia Speciala nu mai poate functiona: "Este o victorie a normalitatii si a statului de Drept"

"Avem un prim dosar in care instanta a retinut definitiv ca Sectia Speciala infiintata de PSD nu mai poate functiona!Instanta a retinut ca dosarul urmeaza sa NU fie solutionat de SIIJ, solutia fiind bazata pe Tratatul UE si pe Decizia Curtii de Justitie a UE. Este o victorie a normalitatii si a statului de Drept!In acest moment, avem obligatia de a desfiinta SIIJ de urgenta!", a scris Cristian Bacanu pe Facebook "Incepand de azi, Sectia Speciala, creata nejustificat de Parlament si validata de Curtea Constitutionala, a fost scoasa in afara legii de catre justitia romana intrucat este contrara dreptului european", a comentat pe pagina sa de Facebook si judecatorul Cristi Danilet.Curtea de Apel Pitesti a oferit luni, 7 iunie, o solutie intr-un dosar prin care constata ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) nu mai exista. De la anuntul Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), aceasta este prima decizie a unei instante din Romania care pune in aplicare hotararea CJUE privind Sectia Speciala.Judecatorii CA Pitesti au admis contestatia formulata de o asociatie de proprietari din judetul Arges, care reclamase un magistrat. In decizia istorica de luni, magistratii argeseni invoca Tratatul de functionare a UE si hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 18 mai.Citeste si: Curtea de Apel Pitesti constata ca Sectia Speciala nu mai exista, efect al deciziei CJUE