Record la tergiversarea unui dosar in justitia romana: 21 de ani

Romania este tara cu cele mai mari tergiversari ale dosarelor din justitie, iar recordul absolut este un dosar care a fost plimbat in instante 21 de ani.

Cazul se afla la Curtea de apel Constanta, institutie in care exista si peste 200 de dosare nerezolvate de peste 10 ani, dar si altele nejudecate de 17-18 ani, conform unui raport al Inspectiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Raportul mai arata ca in instante sunt peste 129.000 de dosare suspendate, iar 138.000 de dosare se afla pe rol de peste un an. In plus, aproape 600 de dosare sunt mai vechi de zece ani.

Romania a fost condamnata la CEDO pentru durata prea mare a proceselor, insa situatia nu a fost remediata. Inspectia judiciara a CSM a propus verificarea dosarelor mai vechi de zece ani si monitorizarea instantelor cu cele mai multe dosare uitate prin sertare.

Este vorba despre Curtea de Apel Constanta, Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Calarasi, Tribunalul Ialomita, Tribunalul Teleorman si Tribunalul Constanta.

