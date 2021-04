Prins cu viteza si lasat fara permis, soferul unui BMW a obtinut anularea sanctiunii pentru ca Politia nu a putut dovedi ce radar a folosit pentru "flagrant"

Versiunea Politiei

Sanctiunea anulata. Justificarea judecatorului

Printr-un proces deschis la Judecatoria Sighetu Marmatiei, soferul unui BMW care a fost lasat fara permis pentru ca a circulat, in decembrie 2020, cu o viteza de 114 km/h in localitate, a contestat procesul-verbal de contraventie in instanta aratand ca "acuzatia nu este fondata, intrucat nu a depasit viteza legala". Totodata, soferul a cerut depunerea la dosar a probelor ce au stat la baza procesului-verbal.In proces, IPJ Maramures a cerut mentinerea amenzii aratand ca "abaterea a fost inregistrata cu aparatul video-radar Autovision, verificat si omologat metrologic, montat pe autovehiculul apartinand Politiei Romane".De asemenea, Politia a mai aratat ca "fapta a fost in mod corect incadrata juridic, iar sanctiunile aplicate au fost corect individualizate, in concordanta cu pericolul social al faptei retinute"."Procesul-verbal contestat face deplina dovada cu privire la situatia de fapt si de drept retinuta in cuprinsul sau, bucurandu-se de o prezumtie relativa de legalitate si veridicitate, care poate fi combatuta prin administrarea probei contrare de catre petent", a mai aratat IPJ Maramures in proces.Judecatoria Sighetu Marmatiei a anulat procesul-verbal si i-a redat soferului cu BMW dreptul de a conduce pe motiv ca IPJ Maramures nu a putut sa faca dovada ca aparatul radar cu care a fost inregistrata viteaza este acelasi cu aparatul pentru care s-a depus in instanta dovada verificarii metrologice."In procesul-verbal s-a indicat ca fapta a fost "filmata cu aparatul radar montat autovehiculul cu nr. de inregistrare MAI...", iar doar odata cu intampinarea s-a precizat ca aparatul in cauza ar fi de tipul Autovision.Desi intimata a depus pe CD un Certificat de aprobare emis de B.R.M.L. si un Buletin de verificare metrologica pentru un aparat de tip Autovision, ce au fost imprimate si atasate la dosar de instanta, totusi, nu se poate stabili cu certitudine ca aparatul radar folosit cu ocazia constatarii contraventiei este acelasi cu cel mentionat in aceste inscrisuri.Ca atare, prin neretinerea datelor de identificare ale aparatului radar folosit cu ocazia controlului, instanta apreciaza ca fapta contraventionala a fost in mod insuficient descrisa, ceea ce echivaleaza cu o lipsa a descrierii faptei, aspect ce atrage nulitatea absoluta a procesului verbal", a aratat judecatorul care a dispus anularea procesului-verbal de contraventie.Sentinta nu este definitiva, IPJ Maramures putand sa o atace cu apel la Tribunalul Maramures.