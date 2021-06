Ministrul Justitiei: Intensificarea luptei anticoruptie si consolidarea independentei sistemului judiciar - printre reformele incluse in PNRR

"Una din cele 9 reforme majore incluse in PNRR este cea din Justitie si vizeaza consolidarea independentei sistemului judiciar prin imbunatatirea accesului la justitie si cresterea eficientei la nivelul sistemului judiciar, precum si intensificarea luptei impotriva coruptiei", a scris Stelian Ion pe Facebook Potrivit acestuia, principalele reforme in domeniul justitiei vizeaza consolidarea cadrului institutional - adoptarea noilor legi ale justitiei, specializarea urmaririi penale in cazul infractiunilor de mediu, implementarea unei noi politici de resurse umane, consolidarea capacitatii DNA in lupta anticoruptie , inclusiv prin asigurarea sprijinului logistic si recuperarea bunurilor si a prejudiciilor generate de infractiuni , extinderea mandatului institutional al ANABI, amendarea Codului penal si a Codului de procedura penala in acord cu deciziile CCR si reglementarile UE. O alta reforma, spune ministrul, este transformarea digitala - utilizarea preponderenta a documentelor electronice, simultan cu utilizarea semnaturilor si sigiliilor electronice, modernizarea registrelor nationale, cresterea interoperabilitatii cu autoritati publice nationale si din UE. Optimizarea infrastructurii judiciare, respectiv consolidarea infrastructurii instantelor de judecata si a parchetelor, constructia de depozite aflate in gestiunea ANABI se mai numara printre reformele mentionate de Stelian Ion."Proiectele care vor fi aplicate si finantate prin PNRR pentru justitie insumeaza 226.673.000 de euro, din care 171.455.000 de euro pentru transformare digitala, 42.218.000 de euro pentru constructia de instante noi si 13.000.000 de euro pentru constructia de depozite aflate in gestiunea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate", precizeaza ministrul Justitiei.