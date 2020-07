Vice-presedintele CE , Vera Jourova, dupa discutia cu ministrul Catalin Predoiu: "Am vazut un regres evident in ultimii trei ani. Trebuie reluate reformele"

Vice-presedintele Jourova: Am vazut un regres evident in ultimii trei ani

Predoiu: Impartasim aceeasi viziune

"Am avut o discutie foarte buna si promitatoare cu ministrul Justitiei din Romania, Catalin Predoiu, despre reformele in justitie planificate in Rule Of Law si digitalizarea justitiei. Astept cu nerabdare sa continuam dialogul nostru, inclusiv pe baza raportului nostru RoL, care va acoperi toate statele membre", a scris Didier Reynders pe contul sau de Twitter Comisarul a mai scris pe contul sau de socializare ca umreaza in curand sa se publice primul raport anual Rule Of Law. Si a aratat ca in ciuda circumstantelor provocatoare, a finalizat o serie de vizite virtuale in tari cu toate statele membre, partile interesate si societatea civila - peste 300 de intalniri!"Catalin Predoiu a mai avut o intalnire virtuala si cu Vera Jourova, vice-presedintele Comisiei Europene.Oficialii europeni au mai aratat ca raportul va fi publicat la finele lunii septembrie.Vera Jourova a precizat ca este posibila o vizita la Bucuresti, pentru a discuta concluziile Raportului privind Romania, dar si aspecte ce tin de indeplinirea recomandarilor MCV , inclusiv cu membri ai Parlamentului Romaniei.Comisarul Reynders a mentionat importanta includerii in noul Cadru Financiar Multianual a conditionalitatii privind Statul de Drept si a precizat ca obiectivul Comisiei Europene este acela de a restabili increderea reciproca intre Statele Membre. De asemenea, a precizat ca digitalizarea justitiei este o prioritate a mandatului sau.Cei doi inalti reprezentanti ai Comisiei Europene au precizat ca sunt deschisi cooperarii cu autoritatile romane, pentru a se asigura sustenabilitatea, stabilitatea si transparenta procesului de reforma a justitiei din Romania., a declarat vice-presedintele Jourova", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Justitiei.Ministrul Predoiu a prezentat obiectivele Ministerului Justitiei pentru perioada urmatoare: asigurarea independentei sistemului judiciar, finalizarea proiectelor de lege pentru modificarea legilor justitiei, consolidarea functionarii parchetelor si relansarea luptei impotriva coruptiei si a crimei organizate."Dialogul si cooperarea cu Comisia Europeana sunt bune. Convorbirile de astazi cu vicepresedinta Jourova si comisarul Reynders au aratat ca impartasim aceeasi viziune despre evolutiile recente, dar si caile de urmat in continuare pentru redresarea justitiei. Vom sprijini in continuare Mecanismul "Rule of Law", care va asigura treptat acelasi nivel de exigenta privind calitatea justitiei in toate statele membre.Am convenit faptul ca paralelismele de evaluare/monitorizare in justitie trebuie sa fie treptat inlaturate, toate statele membre trebuie sa fie evaluate dupa aceleasi standarde.Premisa si conditia in acelasi timp sunt reprezentate de rezultatul concret din teren. Legile trebuie reparate dupa interventiile din 2017 - 2018, schemele de personal finantate si completate, inclusiv in materie de grefieri, conditiile logistice ameliorate. Este un program imediat, dar si de perspectiva, implica nu numai munca din partea tuturor, ci si rabdare. Ministerul Justitiei va pune in dezbatere publica si ulterior pe masa Parlamentului legile necesare, inca din toamna, va face toate demersurile pentru a "injecta" in logistica sistemului sumele necesare. Justitia presupune munca si rabdare, fie ca vorbim de un dosar de ancheta sau judecata, fie ca vorbim de reconstructia unui sistem intreg.Cei care nu au rabdare, nu au de fapt incredere in viitorul sistemului. Repornirea unui sistem, refacerea moralului si a spiritului intr-un sistem, a nivelului de expertiza, reclama munca si rabdare. Cei care vor rezultate peste noapte, ignora ce s-a intamplat in ultimii ani, dar ignora si contextul prezent.Eu am incredere in sistem si il voi sprijini sa isi recastige increderea in el si respectul cetatenilor. Pasii gresiti se indreapta, efortul este continuu, dar reclama timp.", a declarat Catalin Predoiu, potrivit just.ro Pe 14 iulie, sefa EPPO, procurorul Laura Codruta Kovesi si comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, au discutat despre bugetul Perchetului European . Informatia a fost transmisa chiar de Reynders, pe contul sau de twitter.