Cat de utile sunt mini-camerele cu care au fost dotati politistii. Cum a fost dovedita o soferita care a refuzat sa admita ca a condus bauta VIDEO

Printr-un proces deschis la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, o soferita care a fost amendata cu 2.175 de lei si a fost lasata fara permis dupa ce a fost prinsa cu o alcoolemie de 0,15 mg/l alcool pur in aerul expirat a contestat sanctiunea in instanta cerand anularea procesului-verbal de contraventie.Soferita a reclamat in proces ca in momentul in care a fost amendata masina sa era parcata si, desi se afla la masina, nu a condus masina. Cu toate acestea, a mai aratat soferita, politistul a amendat-o.Judecatorul a aratat ca politistul nu era obligat sa dovedeasca faptul ca soferita lasata fara permis a condus intr-adevar masina, soferita avand posibilitatea sa dovedeasca contrariul celor retinute. Femeia nu a produs, insa, probe care sa demonstreze contrariul faptelor pentru care a fost amendata.Mai mult decat atat, Politia a depus la dosar inregistrarea realizata cu camera de corp cu care a fost dotat politistul. In urma vizionarii inregistrarii, judecatorul a decis ca nu exista niciun dubiu cu privire la vinovatia soferitei sanctionate pentru ca a condus bauta."Observand insa inregistrarile efectuate, se constata vadita netemeinicie a afirmatiilor petentei. Astfel, atitudinea acesteia nu este aceea a unui om revoltat, atitudine fireasca in contextul prezentat. Dimpotriva, aceasta nici macar nu a adus la cunostinta agentului faptul ca se afla in vehicul numai pentru a lua cumparaturile.Petenta a sustinut ca vehicul era parcat, insa discutia purtata de aceasta cu agentul constatator releva o cu totul alta situatie. Mai precis, din discutia mentionata rezulta ca petenta a condus vehiculul insa, observand echipajul de politie si stiind ca a consumat alcool, a tras pe dreapta inainte ca agentul constatator sa ii solicite acest lucru.Petenta afirma chiar ca este de acord cu faptul ca a condus vehiculul (a se vedea minutul 8:36 din inregistrare), insa apreciaza ca nu i se putea solicita testarea in conditiile in care a oprit inainte de a primi semnalul corespunzator de la agentul de circulatie ", se arata in sentinta Judecatoriei Sectorului 2, care nu este definitiva.In aceeasi sentinta, judecatorul mai arata ca "relatarile petentei consemnate in incheierea din 09.04.2021 sunt contrazise de inregistrare".Intr-un alt caz, un sofer lasat fara permis dupa ce a depasit pe linia continua a aratat in instanta ca circula in coloana, iar la un moment dat masina din fata a franat, iar pentru ca a observant pe bancheta din spate a masinii din fata sa un scaun de copii, pentru a evita producerea unui accident in lant si vatamare copilului, a ales sa faca o manevra de ocolire, iesind pe contrasens si reintrand in coloana in spatele echipajului de politie.Soferul a mai aratat in instanta ca dupa aproximativ un kilometru a fost oprit de Politie si le-a explicat agentilor ce l-a determinat sa faca depasirea si ca i-a rugat pe acestia sa se uite impreuna cu el pe filmarea video de unde s-ar constata lipsa intentie sale de a depasi, ci dorinta de a evita pericolul expus, dar agentul constatator i-a relatat ca nu exista o inregistrare video.In proces, Politia a depus inregistrarea realizata de bodycam, iar aceasta l-a contrazis pe barbat. "Din probele administrate (inregistrarea dispozitivului tip "body-cam"), nu reies nici macar cele sustinute de petent in sensul ca ar fi prezentat aceasta situatie agentului constatator, ci, la momentul prezentarii obiectiunilor, petentul se rezuma la a preciza factorii legati de viteza avuta, vizibilitatea, lipsa apropierii altor vehicule si apropierea liniei discontinue de locul depasirii.Or, instanta apreciaza indoielnic ca petentul ar fi omis sa precizeze agentului constatator la momentul prezentarii obiectiunilor care urmau sa fie consemnate si in cadrul procesului-verbal chiar apararea sa principala, legata de o cauza care ar fi justificat comiterea faptei contraventionale", se arata in sentinta Judecatoriei Fagaras.Camerele cu care au fost dotati politistii isi dovedesc eficienta si cand vine vorba de comportamentul sfidator al unor politicieni. Recent, au aparut in spatiul public imagini in care fostul parlamentar si prefect de Gorj, Dan Ilie Morga, sfideaza un politist. "Daca nu ai auzit de mine, o sa auzi", ii spune Morega politistului, inainte de a mototoli si arunca pe jos procesul-verbal prin care a fost sanctionat cu avertisment pentru ca nu a purtat centura.Cristian Danciu, presedinte al Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP) a declarat ca bodycam-urile sunt foarte utile in activitatea Politiei. "Atat eu, cat si colegii mei am militat inca din 2015 pentru achizitionarea acestor camere video. Am incercat sa ii facem sa inteleaga pe cei care erau la conducerea MAI ca sunt foarte bune pentru ca protejeaza politistii.De atatea ori s-a vazut ca politistii in activitatea lor de zi cu zi se confrunta cu tot felul de probleme in care erau pusi in ipostaza de a dovedi legalitatea masurilor luate. Mai mult, nu putine au fost cazurile in care persoane aflate in functii politice au amenintat politistii si au incercat sa faca trafic de influenta pentru ca politistii sa nu ia masurile legale. Si politistii erau pusi in postura de a prezenta cuvantul lor impotriva cuvintelor altora", a declarat Cristian Danciu.Potrivit liderului de sindicat , bodycam-urile functioneaza si ca o protectie pentru politisti, care vor risca mult mai greu sa comita acte de coruptie . "Exista si o protectie cand este vorba de sfera luarii sau darii de mita. Politistul are proba in cazul in care o persoana ii ofera o anumita suma de bani sau alte avantaje. Exista aceasta filmare care pune o protectie si il pune in atentie pe politist ca sa nu accepte propunerile persoanei, ba chiar sa le denunte", a mai declarat Danciu.La randul lor, in momentul repartizarii camerelor catre politistii de la Brigada Rutiera, sindicalistii de la Europol au salutat achizitia. "Chiar daca multi ne-au considerat nerealisti si ca ideile noastre tin de domeniul stiintifico-fantastic, perseverenta si indarjirea pe care am manifestat-o ne-a ajutat sa dam nastere unuia dintre cele mai importante proiecte din ultimii ani care va contribui la protectia politistului si la cresterea autoritatii lui, in contextul in care in ultima perioada foarte multi din colegii nostri au cazut victime ale infractiunilor de ultraj, de cele mai multe ori autorii fiind lasati in libertate din cauza lipsei unor mijloace de proba indubitabile precum sunt inregistrarile audio-video ce pot fi realizate de un bodycam", a transmis Sindicatul Europol, pe site-ul propriu.Potrivit Politiei Romane, inregistratoarele audio-video portabile de tip body worn camera, sunt utilizate de catre politistii inurmatoarele categorii de interventii si actiuni:a) legitimarea persoanelor;b) conducerea persoanelor la sediul politiei;c) utilizarea fortei si a mijloacelor de constrangere si de protectie din dotare;d) punerea in executare a mandatelor emise de organele judiciare competente, potrivit legii;e) efectuarea controlului corporal al persoanei legitimate si, dupa caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat de aceasta;f) oprirea si controlul vehiculelor si ocupantilor acestuia;g) constatarea infractiunilor si contraventiilor, precum si aplicarea masurilor legale corespunzatoare;h) inlaturarea pericolelor care ameninta ordinea publica sau siguranta persoanelor, respectiv la:- salvarea vietii sau integritatii corporale a unei persoane, daca exista indicii ca, intr-o locuinta sau intr-un spatiu delimitat ce apartine ori este folosit de o persoana fizica sau juridica, este o persoana aflata in pericol;- prevenirea raspandirii unei epidemii, daca exista indicii ca, intr-o locuinta sau intr-un spatiu delimitat ce apartine ori este folosit de o persoana fizica sau juridica, este o persoana decedata;- prinderea autorului unei infractiuni flagrante, comisa prin folosirea unei arme ori substante explozive, narcotice sau paralizante, prin violenta , ori de catre o persoana mascata, deghizata sau travestita, daca exista indicii ca acesta se afla intr-o locuinta sau intr-un spatiu delimitat ce apartine ori este folosit de o persoana fizica sau juridica;- prinderea autorului unor acte de terorism, daca exista indicii ca acesta se afla intr-o locuinta sau intr-un spatiu delimitat ce apartine ori este folosit de o persoana fizica sau juridica.i) interventii la apelurile de urgenta transmise prin S.N.U.A.U. 112 sau orice alt mijloc electronic de comunicare;j) asigurarea primelor masuri la locul producerii unui eveniment sau al savarsirii unei infractiuni.