Relu Fenechiu isi da in judecata fosta sefa de cabinet. Suma imensa pe care o pretinde in urma unei afaceri cu bani europeni

Relu Fenechiu isi cere inapoi in instanta banii ce pare ca i s-ar fi cuvenit ca "partea lui" dintr-o afacere cu bani europeni, in urma careia s-a construit cladirea de birouri ARIA din zona Podu de Piatra a orasului Iasi. In perioada 2010-2014, firma de software Siveco SA a platit "comisioane" in valoare de 3,9 milioane lei firmei de consultanta detinute de fosta sefa de cabinet a lui Fenechiu, Alina Haila, in schimbul unor contracte de furnizare a unor solutii informatice in valoare totala de 22,15 milioane lei.Banii urmau sa ajunga in final la Fenechiu , potrivit datelor din dosar, dar au ramas in conturile Profile Business Consulting SRL, detinute in acte de fosta sefa de cabinet. In prima instanta, magistratii Tribunalului au respins actiunea lui Fenechiu, invocand o exceptie. Contestatia lui Fenechiu impotriva sentintei a fost inregistrata luni la Curtea de Apel.In iunie 2019, Fenechiu a dat in judecata firma Profile Business Consulting , detinuta de Alina Haila, cerand plata de catre aceasta a sumei de 3,92 milioane lei pe care liberalul i-ar fi imprumutat-o. "Intre anii 2010 si 2014, parata a incasat, in baza unei relatii comerciale, intreaga suma de la Siveco SA, iar ulterior, in cadrul unui dosar penal, administratorul unic al societatii parate, Haila Alina, a declarat ca nu a prestat niciun serviciu pentru sumele respective. Totodata, a specificat ca parata a mentionat ca sumele de bani incasate reprezentau un imprumut acordat societatii de catre reclamant, urmand a fi returnate. A explicat ca in baza acestei declaratii a fost condamnat pentru infractiunea de spalare de bani, iar ANAF a inceput executarea silita asupra bunurilor sale", au retinut judecatorii din motivarea actiunii lui Fenechiu.In aparare, reprezentantii Profile Business Consulting au aratat ca banii au fost incasati de la Siveco SA, Fenechiu neavand niciun drept asupra lor. Aceasta, mai ales ca fostul ministru nu a putut prezenta niciun contract scris care sa dovedeasca "imprumutul". Faptul ca Haila recunoscuse in timpul cercetarilor din dosarul Siveco ca ar fi primit banii ca imprumut de la Fenechiu nu echivala cu un contract clar incheiat intre Fenechiu si firma administrata de aceasta. In plus, firma Alinei Haila a invocat in instanta si prescriptia termenului de actiune de trei ani. Astfel, banii au fost incasati de la Siveco pana in 2014, deci Fenechiu ar fi trebuit sa-i ceara pana in 2017.Or, in aceasta perioada, Fenechiu se afla in inchisoare . El fusese incarcerat in ianuarie 2014, dupa condamnarea sa la 5 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu in forma calificata, fiind acuzat ca a vandut transformatoare vechi la pret de produse noi catre Sucursala de Intretinere si Servicii Energetice Electrice Moldova. In 2016, el si-a recunoscut vinovatia in dosarul Siveco, in care era acuzat de trafic de influenta in forma continuata si spalare de bani, fiind condamnat la inca 3 ani si 10 luni de inchisoare, relateaza Ziarul de Iasi Prescriptia dreptului de actiune a reprezentat motivul pentru care magistratii Tribunalului au decis sa respinga actiunea lui Fenechiu, judecatorii nemaiajungand sa analizeze fondul. Daca Fenechiu este indreptatit sa primeasca de la fosta sa colaboratoare "imprumutul", urmeaza sa fie stabilit de magistratii Curtii de Apel. Primul termen de judecata al procesului in fata acestei instante nu a fost inca stabilit.